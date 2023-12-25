Оккупанты начали все чаще группами сдаваться в украинский плен: в чем причина

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Кравцев Сергей
Российские захватчики все чаще отказываются участвовать в штурмовых действиях на фронте. Россияне, понимая бесперспективность наступательных штурмов начали группами сдаваться в украинский плен. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По его словам, за последние трое суток одну группу из шести оккупантов ВСУ взяли в плен в непродолжительном бою. А еще одна почти такая же по количеству сдалась вообще без боя.
Штупун отметил, что одна из причин почему россияне сдаются в плен — бесчеловечное отношение к ним со стороны командования.
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