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Оккупанты начали рыть окопы в Крыму: спутниковые снимки (ФОТО)

Питтет добавил, что оккупанты возводят оборонные позиции по всей северной части Крыма

сегодня, 22:24
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Автор:

Лиля Воробьева

Россияне начали копать окопы в северной части временно оккупированного Крыма. В сети опубликовали спутниковые снимки. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на OSINT-специалиста Бенджамина Питтета в Twitter .

Оккупанты начали рыть окопы в Крыму: спутниковые снимки (ФОТО)

Окопы россиян на севере Крыма (фото: twitter.com/COUPSURE)

"Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма", — сообщил Питтет.

Он рассказал, что россияне начали рыть окопы возле КПП "Чонгар" между Херсонской областью и оккупированным полуостровом. Кроме того, подготовку к оборонным сооружениям заметили и в районе Армянска в северо-западной части Крыма.

По словам Бенджамина Питтета, россияне строят оборонительные позиции по всей северной части оккупированной автономной республики Крым.

Оккупанты начали рыть окопы в Крыму: спутниковые снимки (ФОТО) - фото 2
Оккупанты начали рыть окопы в Крыму: спутниковые снимки (ФОТО) - фото 3
Оккупанты начали рыть окопы в Крыму: спутниковые снимки (ФОТО) - фото 4

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские кафиры в Херсоне отводят войска на левый берег . Россияне решили забрать свои оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра. Новый руководитель российских оккупационных войск заявил, что решение об отводе на левый берег Днепра непростое, но должно помочь сохранить боеспособность группировок войск. Он сообщил, что в ближайшие сроки будет совершен маневр оккупационных войск и соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. Министр обороны согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр.

Также "Комментарии" писали о том, что у Зеленского отреагировали на решение РФ покинуть Херсон . В Украине прокомментировали решение Кремля об отводе оккупационных войск на левый берег Днепра. Пока рано говорить о том, что россияне покинули город, ведь там остается большая часть оккупационных войск.



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Источник: https://twitter.com/COUPSURE/status/1590405121808400384
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