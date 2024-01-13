logo

BTC/USD

42690.34

ETH/USD

2538.51

LTC/USD

71.39

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

42.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты начали новые штурмы юга Украины: подробности от ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты начали новые штурмы юга Украины: подробности от ВСУ

Теперь на передовой не только подразделения "Шторм-Z"

сегодня, 13:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские оккупационные войска вновь начали активные штурмы юга Украины, но теперь используют для наступления не только подразделения "Шторм-Z", но и морскую пехоту с десантом. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. 

Оккупанты начали новые штурмы юга Украины: подробности от ВСУ

Российские военные. Фото: из открытых источников

Спикер предполагает, что армия РФ ждала прибытия дополнительных подразделений, поэтому ранее на фронте наблюдалось условное затишье в штурмах. 

"Сегодня мы видим, что они проворачиваются на тот уровень, который примерно и держали раньше", — рассказала Наталья Гуменюк.

Она пояснила: если ранее Россия реализовала от 10 до 13 штурмовых действий за сутки, затем она снизила уровень атак до 1-3 штурмов. Теперь активность врага достигает 9 штурмовых действий и более. 

Руководитель пресс-центра предположила, что военное руководство РФ ставит перед оккупантами задачу прорвать оборону юга. 

"Очевидно, им ставится задача прорвать нашу оборону", — указала спикер.

Поэтому войска РФ получили подкрепление и пошли в новые атаки, однако ВСУ держат удар. За минувшие сутки было уничтожено до 38 человек личного состава врага в зоне ответственности ОК "Юг", указала Наталия Гуменюк.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжают атаки на украинские позиции практически по всей линии фронта. И даже имеют некоторое продвижение на востоке и юге. Одновременно с этим не прекращаются ракетные, бомбовые и дроновые атаки. А потому поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины, подчеркивает Институт изучения войны (ISW). На фоне того, что в США продолжается блокирование помощи Украине, Германия призывает партнеров по ЕС увеличить поддержку нашей страны. Эксперты оценили для портала "Комментарии" происходящее на военном и внешнеполитическом фронтах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости