Оккупанты начали новые штурмы юга Украины: подробности от ВСУ

Российские оккупационные войска вновь начали активные штурмы юга Украины, но теперь используют для наступления не только подразделения "Шторм-Z", но и морскую пехоту с десантом. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Спикер предполагает, что армия РФ ждала прибытия дополнительных подразделений, поэтому ранее на фронте наблюдалось условное затишье в штурмах.

"Сегодня мы видим, что они проворачиваются на тот уровень, который примерно и держали раньше", — рассказала Наталья Гуменюк.

Она пояснила: если ранее Россия реализовала от 10 до 13 штурмовых действий за сутки, затем она снизила уровень атак до 1-3 штурмов. Теперь активность врага достигает 9 штурмовых действий и более.

Руководитель пресс-центра предположила, что военное руководство РФ ставит перед оккупантами задачу прорвать оборону юга.

"Очевидно, им ставится задача прорвать нашу оборону", — указала спикер.

Поэтому войска РФ получили подкрепление и пошли в новые атаки, однако ВСУ держат удар. За минувшие сутки было уничтожено до 38 человек личного состава врага в зоне ответственности ОК "Юг", указала Наталия Гуменюк.

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