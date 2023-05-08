logo

BTC/USD

27886.05

ETH/USD

1860.36

LTC/USD

80.53

USD/UAH

37.52

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты начали мобилизацию в Мариуполе
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты начали мобилизацию в Мариуполе

Жителям Мариуполя начали раздавать повестки с двуглавым орлом

сегодня, 18:38
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

В Мариуполе началась рашистская мобилизация. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Оккупанты начали мобилизацию в Мариуполе

Оккупанты хотят воевать против Украины украинцами

Последняя приводит фотокопию направления, которое им предоставили жители города. В частности, направление на медкомиссию от военкомата, полученного одним из жителей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Первыми на обследование попали работники "бюджетной сферы". Теперь мариупольских мужчин могут отправить умирать за российских окупантов, уничтоживших их город.

"В Мариуполе начали работать призывные комиссии, — сообщает городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. — Оккупанты уже ищут граждан, которые не выполняют "военные обязательства". Враг планирует призывать мужчин к августу. Россия продолжает убивать мирных украинцев новыми методами. Но верим в ВСУ и ждем освобождения нашего города".

Напомним, что битва за Мариуполь началась после полномасштабного вторжения России в Украину и продолжалась с 24 февраля по 20 мая 2022 г. В целом, оборона города-героя продолжалась 86 дней, 82 из которых в полном окружении. Оборона Мариуполя позволила отразить российское нашествие под Киевом и выстроить оборонительные рубежи на других участках фронта.

Сейчас город полностью разрушен, значительная часть населения его покинула, а на их место приезжают россияне. Сюда Кремль заселяет людей из дальних регионов Российской Федерации. По оценкам городского головы Андрющенко, количество приезжих россиян в оккупированном Мариуполе превысило отметку в 40 тыс. человек.

Между тем, Пушилин подписал "указ" о переименовании Донецка.

Молдова же отреагировала на предложение увеличения численности российских "миротворцев" в Приднестровье.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!