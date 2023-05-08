Оккупанты начали мобилизацию в Мариуполе

В Мариуполе началась рашистская мобилизация. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Оккупанты хотят воевать против Украины украинцами

Последняя приводит фотокопию направления, которое им предоставили жители города. В частности, направление на медкомиссию от военкомата, полученного одним из жителей.

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Первыми на обследование попали работники "бюджетной сферы". Теперь мариупольских мужчин могут отправить умирать за российских окупантов, уничтоживших их город.

"В Мариуполе начали работать призывные комиссии, — сообщает городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. — Оккупанты уже ищут граждан, которые не выполняют "военные обязательства". Враг планирует призывать мужчин к августу. Россия продолжает убивать мирных украинцев новыми методами. Но верим в ВСУ и ждем освобождения нашего города".

Напомним, что битва за Мариуполь началась после полномасштабного вторжения России в Украину и продолжалась с 24 февраля по 20 мая 2022 г. В целом, оборона города-героя продолжалась 86 дней, 82 из которых в полном окружении. Оборона Мариуполя позволила отразить российское нашествие под Киевом и выстроить оборонительные рубежи на других участках фронта.

Сейчас город полностью разрушен, значительная часть населения его покинула, а на их место приезжают россияне. Сюда Кремль заселяет людей из дальних регионов Российской Федерации. По оценкам городского головы Андрющенко, количество приезжих россиян в оккупированном Мариуполе превысило отметку в 40 тыс. человек.

Между тем, Пушилин подписал "указ" о переименовании Донецка.

Молдова же отреагировала на предложение увеличения численности российских "миротворцев" в Приднестровье.

