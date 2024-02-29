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Оккупанты начали атаку на новом направлении. Используют кейс Авдеевки

Российские захватчики пытаются продвинуться на Запорожском направлении, об этом в эфире «Эспрессо» сообщил представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов. При этом он добавил, что у россиян преимущество в артиллерии и авиации

сегодня, 17:24
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Денисов, россияне регулярно накрывают огнем всю линию фронта, а также используют бронетехнику для поддержки своих штурмовых групп.

Оккупанты начали атаку на новом направлении. Используют кейс Авдеевки

Война в Украине

При этом, по словам военного, захватчики в Запорожском направлении используют кейс Авдеевки.

"Заходят, пытаются зацепиться малыми пехотными группами за какое-нибудь здание, оборудовать огневую точку"
, – рассказал Денисов.

То есть, подчеркивает он, враг пытается продвинуться, хотя такие его действия не всегда преуспевают.

Также Денисов рассказал, что бывают случаи, когда враг накрывает друг друга "дружеским огнем". По его словам, на участке "Легиона Свободы", оккупанты заняли одно из зданий и буквально через несколько минут туда прилетела "дружеская" мина. В результате все захватчики погибли.

При этом военный подчеркнул, что на Запорожском направлении оккупанты используют танки и бронированную технику, чтобы продавить и выдавить украинских военных с их позиций. В то же время, добавил Денисов, вражеская артиллерия работает не останавливаясь.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что с захватом Авдеевки Россия начала масштабную наступательную кампанию, об этом сказал командир штурмовой группы "NC 13" второго штурмового батальона 3 ОШБр Николай Зинкевич. Как отметил военный, вероятно, что Авдеевка является лишь началом наступательной кампании врага, поэтому нужно готовиться, что масштабы наступления будут большими. Николай Зинкевич подчеркнул, что именно поэтому вооруженным силам необходима дополнительная военная техника, дроновые системы, системы радиоэлектронной борьбы. Кроме того, добавил военный, необходимое пополнение в людях.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-na-zaporizkomu-napryamku-vorog-vikoristovue-taktiku-avdiivskikh-podiy-legion-svobodi
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