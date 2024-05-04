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Оккупанты начали активное перемещение техники в Мариуполе: партизаны рассказали, чего боится враг

Захватчики прячут технику в Мариуполе из-за ударов ATACMS

сегодня, 11:46
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупанты, по всей видимости, боятся новых ударов ракетами ATACMS. В Мариуполе отмечается активное перемещение техники врага, которую он старается спрятать. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

Оккупанты начали активное перемещение техники в Мариуполе: партизаны рассказали, чего боится враг

Российская военная техника. Фото: Атеш

"Агенты "АТЕШ" продолжают фиксировать постоянное перемещения военной техники рашистов в оккупированном Мариуполе из-за ударов ATACMS и огромных потерях", — говорится в сообщении.

При этом партизаны уверяют, что им известны все данные о текущем местоположении практически каждого подразделения и мест, куда оккупанты переместили различные виды вооружений, пытаясь спрятать их.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов рассмотреть введение французских войск в Украину при двух условиях: если россияне прорвут линию фронта, а также – если наша страна сама попросит помощи. В ответ Россия сыплет традиционными угрозами, а ей подпевают руководители некоторых стран ЕС, имеющие явно пророссийские взгляды – как тот же премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Между тем, ряд стран НАТО (Чехия, Эстония, Германия, Латвия, Литва, Польша и Великобритания) выступили с жесткими обвинениями РФ, пригрозив ответными действиями за ее агрессивные действия против стран-членов Альянса. О чем говорит ужесточившаяся риторика и действия отдельных членов НАТО в адрес РФ? Могут ли последовать более серьезные шаги для обуздания страны-агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://t.me/atesh_ua/4530
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