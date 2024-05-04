Оккупанты начали активное перемещение техники в Мариуполе: партизаны рассказали, чего боится враг

Российские оккупанты, по всей видимости, боятся новых ударов ракетами ATACMS. В Мариуполе отмечается активное перемещение техники врага, которую он старается спрятать. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

Российская военная техника. Фото: Атеш

"Агенты "АТЕШ" продолжают фиксировать постоянное перемещения военной техники рашистов в оккупированном Мариуполе из-за ударов ATACMS и огромных потерях", — говорится в сообщении.

При этом партизаны уверяют, что им известны все данные о текущем местоположении практически каждого подразделения и мест, куда оккупанты переместили различные виды вооружений, пытаясь спрятать их.

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