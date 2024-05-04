Достаточно ли у США ракет ATACMS для Украины: какая идеальная дата для уничтожения Крымского моста

В сети продолжают обсуждаться поставки баллистических ракет ATACMS для Украины. Будут ли эти поставки на постоянной основе? Есть ли вероятность, что именно этими ракетами будет уничтожен Крымский мост? Когда это может произойти? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Производственный "маховик" ракет ATACMS завертелся с соответствующей мощностью

Эксперты Defense Express считают, что поставки ракет ATACMS будут производиться на постоянной основе и в адекватном количестве. Об этом в частности свидетельствует заявление руководителя отдела закупок армии США Дуга Буша, который отметил, что производственные мощности ATACMS вышли на достаточный уровень, а в Пентагоне больше не беспокоятся о сокращении их запасов.

Как отмечают эксперты, ATACMS — не новая ракета и ее активная поставка в американскую армию началась еще в 1990 году. Соответственно, за это время их действительно изготовили достаточно много, хотя точное количество засекречено.

Однако, что важно, отмечают эксперты, — это темп, с которым Lockheed Martin продолжает производить и восстанавливать ATACMS.

Да, расширение производства происходило постепенно и не без проблем. А так как в США полгода не могли принять оборонный бюджет, была заблокирована дальнейшая программа по расширению производства боеприпасов, включая ракеты ATACMS. То есть сейчас производственный "маховик" завертелся с соответствующей мощностью и набирает обороты, говорится в анализе Defence Express.

"То есть если в 2020-2023 году Lockheed Martin производил и восстанавливал с десяток ATACMS в месяц, то теперь речь идет о десятках, во множественном числе. А еще одним важным фактором является то, что в США к серийному производству приближается PrSM с дальностью в 500-600 км", — заключают эксперты.

На инаугурацию Путина может быть удар по Керченскому мосту

Ветеран российско-украинской войны майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире канала Эспрессо выразил мнение, что удар по Крымскому мосту в день инаугурации российского диктатора Владимира Путина мог бы оказать значительное политическое и военное влияние.

Эксперт напомнил, что инаугурация российского диктатора намечена на 7 мая.

"Вы знаете, россияне любят какие-то действия подстраивать под определенные даты, это им свойственно. Это не совсем правильно с военной точки зрения, но иногда война — это продолжение политики другими средствами и она имеет в том числе обязательно и политическую составляющую. Если 7 мая, как раз на инаугурацию, ударить по Керченскому мосту, я думаю, что эффект будет очень-очень серьезный. Вы можете себе представить, это праздник для нас, когда в день инаугурации придет сообщение по всем российским пабликам, что Керченский мост уже уничтожен", – подчеркнул Гетман.

В то же время эксперт предполагает, что пропаганда РФ может скрыть информацию об ударе по Крымскому мосту и обнародовать ее только после 10-11 мая, чтобы не портить "празднование сакральной даты 9 мая".

Относительно того, как и чем можно уничтожить Крымский мост, эксперт ответил, что есть три варианта: воздушная, морская и диверсионная атаки.

Читайте также на портале "Комментарии" – почему мир проспал начало Третьей мировой войны: о чем говорят заявления Макрона.



