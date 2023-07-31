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Оккупанты на юге сбежали с позиций, оставив своих ликвидированных сослуживцев в черных мешках

Россиянам пришлось спасаться на южном направлении бегством

сегодня, 13:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в Украине. При этом захватчики даже не забирают с поля боя ликвидированных товарищей. Как передает портал "Комментарии", на одном из участков фронта россияне так бежали от украинских воинов, что забыли забрать мешки с уничтоженными оккупантами. Соответствующие кадры появились в Twitter.

Оккупанты на юге сбежали с позиций, оставив своих ликвидированных сослуживцев в черных мешках

Российские войска. Фото: из открытых источников

Оккупанты оставили своих ликвидированных товарищей в черных мешках на южном направлении. Бойцы ВСУ показали, что россияне забыли, как минимум 5 мешков с уничтоженными сослуживцами.


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В описании к видео отмечается, что временно оставшиеся в живых оккупанты в спешке вынуждены были бежать от Вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, Силы обороны Украины за сутки 30 июля на фронте ликвидировали еще 490 российских захватчиков и 66 единиц их техники, вооружения. В частности, они сожгли ряд бронемашин и артсистем, а еще обезвредили шесть воздушных целей, которыми агрессор хотел атаковать наши города.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия, идущие второй месяц, сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/herooftheday10/status/1685893056875073536
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