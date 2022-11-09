Оккупанты на Херсонщине начали массово подрывать мосты

Сразу несколько мостов на правом берегу Херсонской области разрушены в результате подрывов. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет местное издание "Мост".

Подрыв мостов. Фото: из открытых источников

Издание указывает, что точно известно о подрыве Дарьевского, Тягинского и Нововасильевского мостов в тылу российских войск. Информацию о подрыве массово публикуют пророссийские телеграмм каналы. Они же опубликовали фото уничтоженных мостов.

Украинские телеграмм-каналы сообщают, что точно подорваны: Дарьевский мост, мосты при выезде со Снигирёвки в сторону Херсона, Новокаирский мост, переправа возле Львово, переправа возле Садово, переправа в районе рыб. Инспекции, Баржевый мост Антохи.

Российские захватчики не отрицают за подрывом мостов стоит Россия, объясняя такие меры тем, чтобы ВСУ настиупают и нужно задержать их продвижение.

Стоит отметить, что Дарьевский мост – это мост через реку Ингулец, который расположен на автодороге Е58 возле одноименного села Херсонского района. Мост соединяет между собой Херсонский и Бериславский районы. Следующий мост через Ингулец с нормальной пропускной способностью находится в Днепропетровской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — не только Иран и КНДР: в разведке назвали все страны, которые помогают РФ в войне

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле на этой неделе официально сообщат, поедет ли Путин на саммит G20, который пройдет в Индонезии (на Бали) 15-16 ноября. Об этом в понедельник, 7 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ – Песков. В Киеве также пока не определились – отправится ли на саммит Зеленский, которого туда приглашали. Какие прогнозы (поедут/не поедут) – и почему? Какие ожидания от собственно саммита "Большой двадцатки" в ракурсе российско-украинской войны? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!