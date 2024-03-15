Оккупанты на фейковых "выборах" вербуют новобранцев: подробности

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики используют так называемые выборы диктатора Владимира Путина, чтобы обновить данные о местных мужчинах для своих фейковых военкоматов.

В оккупации проходят "выборы" Путина. Фото из открытых источников

Сообщается, что на участках оккупированного Мариуполя замечены работники военкомата, которые требуют у мужчин обновить данные в военкоматах или вообще предоставить свои данные, если они отсутствуют в военкоматах.

По оценкам Центра сопротивления это свидетельствует об очередном этапе реализации планов Москвы по мобилизации жителей захваченных регионов на войну против Украины, что является очередным нарушением международного права со стороны россиян.

Отмечается, что империя всегда сражается чужими руками и несет исключительно смерть порабощенным народам.

Центр сопротивления призвал местных жителей предоставлять информацию о размещении военных ВС РФ в городе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что следующие месяцы будут решающими для Украины, от них будет зависеть дальнейшее развитие событий на фронте, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что "многие аналитики ожидают великого российского наступления этим летом". В этой связи, отметил чиновник, Украина не может ждать результатов следующих президентских выборов в США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал что российский захватчик Станислав Ионкин получил 20 лет заключения за то, что в 2022 году поджег ночной клуб "Полигон" в городе Кострома РФ. В результате пожара погибли 13 человек. Однако российский оккупант не будет отбывать наказание, а поедет обратно на войну в Украине.