logo

BTC/USD

69299.88

ETH/USD

3739.18

LTC/USD

89.91

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты на фейковых "выборах" вербуют новобранцев: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты на фейковых "выборах" вербуют новобранцев: подробности

Враг использует псевдовыборы для набора новобранцев в свою армию

сегодня, 19:20
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики используют так называемые выборы диктатора Владимира Путина, чтобы обновить данные о местных мужчинах для своих фейковых военкоматов.

Оккупанты на фейковых "выборах" вербуют новобранцев: подробности

В оккупации проходят "выборы" Путина. Фото из открытых источников

Сообщается, что на участках оккупированного Мариуполя замечены работники военкомата, которые требуют у мужчин обновить данные в военкоматах или вообще предоставить свои данные, если они отсутствуют в военкоматах.

По оценкам Центра сопротивления это свидетельствует об очередном этапе реализации планов Москвы по мобилизации жителей захваченных регионов на войну против Украины, что является очередным нарушением международного права со стороны россиян.

Отмечается, что империя всегда сражается чужими руками и несет исключительно смерть порабощенным народам.

Центр сопротивления призвал местных жителей предоставлять информацию о размещении военных ВС РФ в городе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что следующие месяцы будут решающими для Украины, от них будет зависеть дальнейшее развитие событий на фронте, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что "многие аналитики ожидают великого российского наступления этим летом". В этой связи, отметил чиновник, Украина не может ждать результатов следующих президентских выборов в США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал  что российский захватчик Станислав Ионкин получил 20 лет заключения за то, что в 2022 году поджег ночной клуб "Полигон" в городе Кострома РФ. В результате пожара погибли 13 человек. Однако российский оккупант не будет отбывать наказание, а поедет обратно на войну в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/na-tot-rosiyany-provodyat-perevirku-vijskovogo-obliku-cholovikiv-pid-chas-golosuvannya/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости