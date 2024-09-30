logo

BTC/USD

64064.57

ETH/USD

2632.19

LTC/USD

67.56

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты могут значительно увеличить дальность КАБов: какие города окажутся под ударами
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты могут значительно увеличить дальность КАБов: какие города окажутся под ударами

Обстрелы КАБами могут угрожать Полтаве, Днепру и Одессе

сегодня, 09:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Управляемые авиационные бомбы называют главной проблемой на фронте. Значительный вред наносят КАБы и Харькову, и Запорожью. Однако враг может расширить зону поражения авиабомбами, усовершенствовав снаряды. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Киев24", сообщает портал "Комментарии".

Оккупанты могут значительно увеличить дальность КАБов: какие города окажутся под ударами

Иллюстративное фото

По словам эксперта, у россиян еще со времен СССР остались десятки тысяч корригированных авиационных бомб калибром 500 кг. В месяц оккупанты могут применять до 3 тыс. КАБов. И проблема заключается в том, что обезвредить авиабомбы невозможно, на них невозможно навеститься, ведь они не имеют инверсионного следа.

Александр Коваленко напомнил, что первый КАБ россияне применили по Бахмуту в 2022 году. Тогда это была высота в 16 км, дальность 30 км. Сейчас расстояние полета этих КАБов более 80 км.

"Я не исключаю, что до конца этого года возможно улучшение характеристик УМПК до 100 километров", — отмечает он.

Но если оккупанты каким-то образом смогут установить на авиационную бомбу реактивный ускоритель, то дальность полета бомбы увеличится до 150 км. "Потому это уже угроза для Полтавы, это угроза для Днепра, даже для Одессы", — подчеркнул эксперт.

И при этом все возможности противодействия при таких расстояниях использования КАБов нивелируются, остается лишь единственный метод борьбы – нанесение ударов по носителям этих бомб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вражеские войска начали активно применять КАБы для ударов по Запорожью. Также под обстрелами авиабомб – Харьков.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости