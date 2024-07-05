Оккупанты могут прорвать фронт возле Часового Яра: какую тактику используют

Часов Яр

Российские оккупанты полностью уничтожили позиции украинских военных в микрорайоне "Канал", заставив Вооруженные Силы выйти из-за угрозы для жизни бойцов. Враг стремится прорвать фронт любой ценой, сообщил военный эксперт Михаил Самусь. Он отметил, что оккупанты активизировались на разных направлениях.

В частности, по его информации, на Харьковском направлении, в районе Волчанска, россияне застряли, но продолжают продвигаться на Донбассе. Каждый день происходит около 150-180 боевых столкновений, что даже больше, чем во время Бахмутской и Авдеевской операций.

Это, говорит эксперт, свидетельствует о попытках россиян прорвать фронт. Известно, что они отправляют на передовую рекрутов с 14-дневной подготовкой и раненых бойцов, что указывает на их спешку.

"Мы не раз говорили, что Владимир Путин хотел бы иметь сильные позиции перед переговорами. А сильные позиции означают полную оккупацию Донбасса. Поэтому россияне так хотят прорваться возле Часового Яра, в направлении Торецкого, Очеретиного", – заметил военный эксперт.

Ожидается, что российские оккупанты в дальнейшем будут усиливать свои усилия по прорыву фронта. Как считает Самусь, украинским подразделениям требуются боеприпасы и ожидаемые истребители F-16.

При этом эксперт подчеркнул, что российская авиация активно использует КАБ для разрушения украинских позиций. Это ясно видно на примере Часового Яра, где из-за тактики выжженной земли Вооруженные Силы не могут держать оборону.

По словам Михаила Самуся, до прорыва еще далеко, но напряжение в районе Часового Яра растет, и россияне бросают туда все больше сил. Однако прорвать оборону им пока не удается, добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что есть угроза, что в ближайшее время ВСУ могут потерять два города.



