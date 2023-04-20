Оккупанты могут остановить наступление на Бахмут: сколько элитных войск РФ перемололи ВСУ

ВСУ продолжают держать оборону, подготавливаясь к контрнаступлению и перемалывая наиболее боеспособные подразделения противника. Какой процент элитных войск армии РФ удалось уничтожить ВСУ за последние месяцы? Могут ли растущие потери россиян и слухи о контрнаступлении ВСУ заставить Россию прекратить свое наступление? "Комментарии" собрали мнения экспертов, разобравшись в ситуации.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Наши защитники перемололи 70-80% личного состава россиян

Генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что личный состав элитных войск армии РФ на 70-80% уничтожен ВСУ.

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"Сегодня мы можем говорить о том, что мы очень ослабили основные профессиональные силы и средства армии РФ. Я не могу сказать, что уничтожили, но ослабили точно. ВСУ уничтожают от 500 до 1100 оккупантов ежедневно. А в течение двух месяцев это уже уничтожение до 6 бригад. Однако бригад специального назначения. Фактически, мы говорим об элитных подразделениях армии РФ. Их практически сегодня уже нет", — отметил Маломуж.

По его мнению, пока еще рано говорить, что россияне полностью исчерпали свои резервы и потеряли все ресурсы. Они еще могут продолжать наступательные операции.

"Личный состав элитных войск армии РФ на 70-80% уничтожен. Однако противника никогда не нужно недооценивать. Россияне еще имеют силы и средства. Поэтому мы учитываем не только приоритетные направления, которые для себя определили россияне. Мы будем привлекать все средства по всем направлениям, чтобы освободить всю нашу территорию", – добавил Маломуж.

Россияне могут оставить Бахмутское направление и Кременную

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире "24 канала" заявил, что российские оккупанты могут отступать на некоторых участках фронта, поскольку будут видеть бесперспективность результатов. Враг также может прекратить ведение наступательных действий в Бахмуте.

Эксперт отметил, что оккупанты уперлись в укрепрайон украинских защитников в районе Авдеевки Донецкой области. Продолжать там продвижение врагу нет военной необходимости.

"Это потому, что у них не получилось и не получится окружить Авдеевку. Для этого мы и держали город – Авдеевский гарнизон завязан на прилегающие подходы к городу", – объяснил полковник запаса ВСУ.

Эксперт предполагает, что россияне могут применять авиацию и артиллерию, чтобы уничтожить Авдеевку, как это было сделано в Бахмуте. Однако это зависит от того, будут ли у врага силы. Свитан прогнозирует, что уже в ближайшем будущем враг будет переходить к обороне на Херсонском, Запорожском направлениях и части Донецкого направления.

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