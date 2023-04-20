Оккупанты могут остановить наступление на Бахмут: сколько элитных войск РФ перемололи ВСУ

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Кравцев Сергей
ВСУ продолжают держать оборону, подготавливаясь к контрнаступлению и перемалывая наиболее боеспособные подразделения противника. Какой процент элитных войск армии РФ удалось уничтожить ВСУ за последние месяцы? Могут ли растущие потери россиян и слухи о контрнаступлении ВСУ заставить Россию прекратить свое наступление? "Комментарии" собрали мнения экспертов, разобравшись в ситуации.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что личный состав элитных войск армии РФ на 70-80% уничтожен ВСУ.
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По его мнению, пока еще рано говорить, что россияне полностью исчерпали свои резервы и потеряли все ресурсы. Они еще могут продолжать наступательные операции.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире "24 канала" заявил, что российские оккупанты могут отступать на некоторых участках фронта, поскольку будут видеть бесперспективность результатов. Враг также может прекратить ведение наступательных действий в Бахмуте.
Эксперт отметил, что оккупанты уперлись в укрепрайон украинских защитников в районе Авдеевки Донецкой области. Продолжать там продвижение врагу нет военной необходимости.
Эксперт предполагает, что россияне могут применять авиацию и артиллерию, чтобы уничтожить Авдеевку, как это было сделано в Бахмуте. Однако это зависит от того, будут ли у врага силы. Свитан прогнозирует, что уже в ближайшем будущем враг будет переходить к обороне на Херсонском, Запорожском направлениях и части Донецкого направления.
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