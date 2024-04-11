Оккупанты минируют аграрные поля: зачем они это делают

Российские захватчики на временно оккупированной Херсонщине активно минируют сельскохозяйственные угодья.

Россияне минируют оккупированные территории. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, чтобы удержать аннексированные территории, враг увеличивает площадь минных полей путем минирования аграрных земель. В частности, минирование проходит на частных земельных участках.

Отмечается, что такие действия в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, а передвижение специальной техники для обработки полей становится невозможным.

Центр сопротивления призвал граждан Украины на временно оккупированных территориях сохранять бдительность при передвижении, особенно в сельской местности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что без помощи США уже через несколько недель российская армия сможет использовать десять артиллерийских снарядов против одного снаряда со стороны Украины. "Суровость этого момента невозможно переоценить. Проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ. Ставки очень высоки. Россия не демонстрирует признаков прекращения агрессии и не намерена останавливаться на Украине. Россия представляет хроническую угрозу", — заявил американский генерал.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в 2024 году в Украине невозможны выборы, поэтому всем политикам необходимо прекратить думать о них, считает политолог Игорь Рейтерович. "Офис президента не должен думать о том, как провести выборы, пока Владимир Зеленский возглавляет политические рейтинги. Сейчас нужно понять одну простую вещь, что в 2024 году никаких выборов не будет. В этом году выборы невозможны", — подчеркнул политолог.