Оккупанты изменили тактику на юге Украины: почему теперь больше опасности для гражданских

На южном направлении Украины российские оккупанты изменили свою тактику, переходя к воздушным ударам по населению. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг изменил свою тактику, откорректировал ее, в связи с тем, что ему все сложнее занимать наземные позиции — там, где мы выбили их с территории на левом берегу Днепра. Они осознают, что им не спрятаться и за местным населением. Поэтому пытаются это компенсировать воздушными атаками", — отметила Гуменюк.

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По ее словам, речь идет о вражеской авиации, которая использует управляемые бомбы, что оккупанты и делают сейчас практически ежесуточно. Также российские военные используют дроны-разведчики типа Mavic, но к ним крепят разрывные гранаты типа ВОГ (боеприпасы для гранатометов). Гуменюк добавила, что эту тактику враг выбрал для атак на скопление людей и ударов по автомобилям.

Руководительница пресс-центра отметила, что все это — примеры классического терроризма, поскольку эти атаки не направлены ни на один военный объект.

"Также буквально трое последних суток враг активизировал атаки беспилотными ударными дронами. Они пытаются ударить по территории Херсонской области, в частности, и по Снигиревской громаде, что наблюдалось на Пасху. Таким образом, оккупанты пытаются напомнить населению Украины, что у них "длинные руки" и могут достигать не только прифронтовых территорий", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

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