Оккупанты изменили тактику на юге Украины: почему теперь больше опасности для гражданских

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Кравцев Сергей
На южном направлении Украины российские оккупанты изменили свою тактику, переходя к воздушным ударам по населению. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Российские войска. Фото: из открытых источников
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По ее словам, речь идет о вражеской авиации, которая использует управляемые бомбы, что оккупанты и делают сейчас практически ежесуточно. Также российские военные используют дроны-разведчики типа Mavic, но к ним крепят разрывные гранаты типа ВОГ (боеприпасы для гранатометов). Гуменюк добавила, что эту тактику враг выбрал для атак на скопление людей и ударов по автомобилям.
Руководительница пресс-центра отметила, что все это — примеры классического терроризма, поскольку эти атаки не направлены ни на один военный объект.
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