Оккупанты из российского полка устроили бунт и отказались воевать

Оперативному командованию "Юг" стало известно о бунте российских военных 127-го полка 1 армейского корпуса, отказавшихся от участия в боевых действиях в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает на официальной странице ОК "Юг" в соцсети Facebook.

Российская армия. Фото: Минобороны РФ

"Зафиксирован бунт военнослужащих 127 полка 1 армейского корпуса оккупационных войск в виде коллективного отказа от участия в боевых действиях. Одной из причин стало неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав остался даже без воды. Против бунтарей спецслужбами оккупационных войск приняты меры, они вывезены с позиций".

Читайте также на портале "Комментарии" — контрнаступление ВСУ идет сразу на двух направлениях, – ISW. Так, по данным аналитиков, украинские войска продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области. "Скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем, поскольку украинские силы будут пытаться лишить россиян логистики, уничтожить их командные пункты и контроль и ослабить моральный дух", — считают специалисты.

Также издание "Комментарии" сообщало — говорить об успехах украинской армии на южном направлении пока что преждевременно и совсем не нужно, но уже можно сказать отчетливо, что планы Путина на Херсонскую область точно нереалистичны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.





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