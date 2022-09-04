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Надежды Путина на Херсонском направлении не оправдались: в ОП раскрыли детали контрнаступления ВСУ

29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге

сегодня, 15:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Говорить об успехах украинской армии на южном направлении пока что преждевременно и совсем не нужно, но уже можно сказать отчетливо, что планы Путина на Херсонскую область точно нереалистичны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Надежды Путина на Херсонском направлении не оправдались: в ОП раскрыли детали контрнаступления ВСУ

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП считает, что россияне слишком рано отрапортовали, что навсегда пришли в Херсонскую область. Никакой победы там у России не было и нет. А исходя из тех видео, которые периодически сбрасывают военные ВСУ в ходе наступательных операций, для русских там складывается не очень радужная картина.

Алексей Арестович опроверг информацию о том, что ВСУ после рывка 29 августа взяли оперативную паузу и пока что не продвигаются.

По словам эксперта, украинские защитники наносят прицельные удары не только по логистическим путям противника, но и по командным пунктам. Этот огонь не прекращается.                                                                                                                                                        

Арестович напомнил, что в войне наступающая сторона всегда несет больше потерь, чем та сторона, которая обороняется. Так вот ВСУ сейчас на юге наступают и каждая отвоеванная территория – это большой труд и кровь наших военных. Всегда сложно делать первые два-три рывка. Если затем система обороны РФ повалится, то дальше будет уже проще наступать и освобождать землю.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KH4Ptm48nqQ
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