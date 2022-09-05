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Контрнаступление ВСУ идет сразу на двух направлениях, – ISW

Аналитики предположили, что скорость контрнаступления на этих направлениях, вероятно, будет резко меняться с каждым днем

сегодня, 07:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Американские военные аналитики констатировали, что украинские военные продвигаются вперед, освобождая украинские территории не только на юге, но и на востоке. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Контрнаступление ВСУ идет сразу на двух направлениях, – ISW

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Так, по данным аналитиков, украинские войска продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

"Скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем, поскольку украинские силы будут пытаться лишить россиян логистики, уничтожить их командные пункты и контроль и ослабить моральный дух", — считают специалисты.

В связи с этим они добавили, что украинские силы продолжают наносить удары по российским наземным линиям связи, складам боеприпасов и ключевым позициям, чтобы истощить российские силы и сдержать их.

По прогнозам ISW, россияне время от времени будут контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций, проводя мощные артиллерийские и авиационные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающие украинские войска.

Кроме этого, ISW подтвердил факт освобождения одного населенного пункта в Херсонской области и одного в Донецкой области. В докладе отмечается, что украинские войска вернули себе территорию на левом берегу реки Северский Донец.

Также сообщается, что личный состав 127-го полка так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") 1-го армейского корпуса отказался воевать из-за отсутствия поставок.

Специалисты отметили, что российские войска перемещают военные средства в районы, расположенные вдоль основных наземных путей сообщения в тыловых районах Запорожской области.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-4
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