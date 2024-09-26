Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий за 25 сентября, в пояснительной записке к которой сообщили, что оккупанты продвинулись в трех населенных пунктах Донетчины: возле Водяного, Старомайорского и в Крутом Яру.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

По данным аналитиков Института изучения войны, российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Покровска на фоне наступательных операций к востоку и юго-востоку от Покровска 25 сентября.

Геолокационные кадры показывают, что российские войска немного продвинулись к северу от Цукурино (юго-восточнее Покровска и к югу от Селидово), а пропагандисты утверждают, что российские войска продвинулись дальше к северу и востоку от населенного пункта.

Также российские блогеры утверждают, что российские войска, действующие юго-восточнее Покровска, также продвинулись дальше к югу от Селидово, восточнее Желанного Первого и вблизи Невельского и Украинска. Пропагандисты утверждали, что российские войска вытесняют украинские силы из котла Невельское-Желанное Первое-Желанное Второе (юго-восточнее Селидово) и что российские войска захватили Николаевку (восточнее Покровска и западнее Гродовки) и готовы дальнейшим наступательным операциям на Мирноград.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Американские аналитики отмечают, что российские блогеры утверждали 24 и 25 сентября, что войска рф захватили улицу Десантников, 13 в восточной части Угледара и продолжали наступление на западном и восточном флангах города, в том числе продвинувшись на 1,5 км на восточной окраине Угледара вглубь вдоль фронта шириной 4 км севернее Пречистовки (к западу от Угледара).

"Военкор" рассказывал, что шахта "Южнодонбасская" №1 к северо-востоку от Угледара и территория к востоку от шахты являются спорной "серой" зоной, но украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что россияне, вероятно, захватили саму шахту, продвинулись в упор, а также продвинулись к северу от реки Кашлагач к западу от Угледара.