Оккупанты идут вперед: NYT узнало, почему ВСУ не могут остановить врага после захвата Авдеевки

Российские оккупационные войска продолжают достигать небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки. Частично это можно объяснить уменьшением западной помощи Украине, но есть еще одна проблема войск Киева – плохая оборона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Наступление России. Фото: GETTY IMAGES

Издание отмечает, за Авдеевкой построили рудиментарные линии траншей. Эти линии не имеют дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить российские танки и помочь защитить основные дороги и важные высоты.

Украинское командование объявило, что войска выходят из Авдеевки на укрепленные оборонительные линии за пределами города. Но российские войска за неделю захватили три села к западу от Авдеевки и атакуют еще одно.

В материале говорится, что официальные лица США обеспокоены что Украина не укрепила свои оборонительные линии вовремя и достаточно хорошо. Теперь ВСУ могут столкнуться с последствиями, поскольку российские подразделения медленно, но продвигаются за Авдеевку.

Британская разведка заявила в четверг, что за последние две недели российские войска продвинулись примерно на 6 км от центра Авдеевки, что является небольшим, но чрезвычайно быстрым продвижением по сравнению с предыдущими наступательными операциями.

"Украинское командование имело достаточно времени для подготовки обороны под Авдеевкой. Эта территория подвергается атакам с 2014 года, и Украина едва контролирует ее после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение два года назад. Но украинская оборона за пределами Авдеевки демонстрирует рудиментарные земляные укрепления, часто со соединительной траншеей для пехотных войск, чтобы добраться до огневых позиций", — пишет издание.

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