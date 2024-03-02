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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска продолжают достигать небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки. Частично это можно объяснить уменьшением западной помощи Украине, но есть еще одна проблема войск Киева – плохая оборона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".
Наступление России. Фото: GETTY IMAGES
Издание отмечает, за Авдеевкой построили рудиментарные линии траншей. Эти линии не имеют дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить российские танки и помочь защитить основные дороги и важные высоты.
Украинское командование объявило, что войска выходят из Авдеевки на укрепленные оборонительные линии за пределами города. Но российские войска за неделю захватили три села к западу от Авдеевки и атакуют еще одно.
В материале говорится, что официальные лица США обеспокоены что Украина не укрепила свои оборонительные линии вовремя и достаточно хорошо. Теперь ВСУ могут столкнуться с последствиями, поскольку российские подразделения медленно, но продвигаются за Авдеевку.
Британская разведка заявила в четверг, что за последние две недели российские войска продвинулись примерно на 6 км от центра Авдеевки, что является небольшим, но чрезвычайно быстрым продвижением по сравнению с предыдущими наступательными операциями.
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Ігор
сегодня, 12:32
Не навчаємий бандерівський кіборгизм у підвалах аеропорту та коксохиму далі одразу нагороди і у депутати. Але причина якраз у суспільстві в цілому: війну виграє уся країна. Гниле не здатне на плоди. Плоди дає легітимний вирок Україні - повне хана. Заходу треба терміново схаминутись та рятувати Молдову щоб не було втрати і її разом з Україною.