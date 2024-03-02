logo

BTC/USD

62019.09

ETH/USD

3417.24

LTC/USD

90.88

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты идут вперед: NYT узнало, почему ВСУ не могут остановить врага после захвата Авдеевки
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты идут вперед: NYT узнало, почему ВСУ не могут остановить врага после захвата Авдеевки

За два года полномасштабной войны украинцы не обратили внимание на системы инженерных укреплений

сегодня, 11:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские оккупационные войска продолжают достигать небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки. Частично это можно объяснить уменьшением западной помощи Украине, но есть еще одна проблема войск Киева – плохая оборона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Оккупанты идут вперед: NYT узнало, почему ВСУ не могут остановить врага после захвата Авдеевки

Наступление России. Фото: GETTY IMAGES

Издание отмечает, за Авдеевкой построили рудиментарные линии траншей. Эти линии не имеют дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить российские танки и помочь защитить основные дороги и важные высоты.

Украинское командование объявило, что войска выходят из Авдеевки на укрепленные оборонительные линии за пределами города. Но российские войска за неделю захватили три села к западу от Авдеевки и атакуют еще одно.

В материале говорится, что официальные лица США обеспокоены что Украина не укрепила свои оборонительные линии вовремя и достаточно хорошо. Теперь ВСУ могут столкнуться с последствиями, поскольку российские подразделения медленно, но продвигаются за Авдеевку.

Британская разведка заявила в четверг, что за последние две недели российские войска продвинулись примерно на 6 км от центра Авдеевки, что является небольшим, но чрезвычайно быстрым продвижением по сравнению с предыдущими наступательными операциями.

"Украинское командование имело достаточно времени для подготовки обороны под Авдеевкой. Эта территория подвергается атакам с 2014 года, и Украина едва контролирует ее после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение два года назад. Но украинская оборона за пределами Авдеевки демонстрирует рудиментарные земляные укрепления, часто со соединительной траншеей для пехотных войск, чтобы добраться до огневых позиций", — пишет издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему тревожный прогноз на военную весну: с какими вызовами столкнемся.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:32

Не навчаємий бандерівський кіборгизм у підвалах аеропорту та коксохиму далі одразу нагороди і у депутати. Але причина якраз у суспільстві в цілому: війну виграє уся країна. Гниле не здатне на плоди. Плоди дає легітимний вирок Україні - повне хана. Заходу треба терміново схаминутись та рятувати Молдову щоб не було втрати і її разом з Україною.


Новости

Все новости