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Оккупанты хотят запретить украинские книги: что известно

Россияне планируют запретить украинские книги на оккупированных территориях

28 марта 2024, 23:31
Автор:
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Марьян Ощановский
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На временно оккупированных территориях россияне сражаются со всем украинским и планируют легализовать запрет украинской литературы.

Оккупанты хотят запретить украинские книги: что известно

Враг усиливает борьбу со всем украинским. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, нацистская политика Кремля направлена на порабощение покоренных народов и уничтожение их самоидентификации. Поэтому с самого начала оккупации россияне захватывали библиотеки, вывозили и сжигали украинские книги.

По информации Центра сопротивления, теперь оккупанты хотят создать правовую базу своим нацистским действиям. А именно Москва разработала законопроект, регулирующий попадание в фонд библиотек "книг инфоагентов", то есть любых книг, побуждающих к мышлению.

Центр национального сопротивления призвал украинцев на временно оккупированных территориях беречь украинскую литературу, обмениваться и распространять среди знакомых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики замедлили наступательные операции в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, замедление темпов наступления россиян не означает, что они остановили попытки штурмов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП) после теракта в "Крокус сити холле". После нападения на "Крокус" в городах РФ усилились облавы на мигрантов. В Москве полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали, где было задержано по меньшей мере сорок человек. При этом особое внимание уделяется уроженцам Таджикистана.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-zakonodavcho-zaboronyayut-ukrayinski-knygy-na-tot/
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