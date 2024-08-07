Оккупанты хотят «закрыть мешок» с украинскими военными: где возникла угрожающая ситуация

Сооснователь и аналитик DeepState Роман Погорелый в эфире "Эспрессо" заявил, что россияне не прекращают попыток хаотично продвигаться в направлении Торецка.

Война в Украине

По его словам, российские захватчики пытаются двигаться и продвигаться на Торецком направлении.

"В населенном пункте Нью-Йорк вывешен вражеский флаг. Это не значит, что россияне взяли под контроль этот населенный пункт, но пытаются двигаться туда. Противник пытается закрепляться и оккупировать его. Также прослеживаются движения от Железного в сторону Нью-Йорка. То есть это наталкивает на мысль, что враг хочет закрыть образовавшийся мешок. Также россияне в районе Железного, Дружбы и Северного пытаются войти в Торецк. Россияне не зашли в город и не закрепились, но попытки есть", — рассказал Погорелый.

По его словам, на Торецком направлении активно действуют вражеские разведывательные группы, пытаясь обнаружить слабые места. Он подчеркнул, что украинские военные наносят удары по пехоте РФ. При этом эксперт добавил, что плотная застройка способствует россиянам, потому что они могут там прятаться, закрепляться, прятаться.

К сожалению, говорит Погорелый, россиян очень много. Они двигаются повсюду, где могут, не оставляя попыток хаотично продвигаться в направлении Торецка, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации в Нью-Йорке. Как говорят военные, фронт не прорван, но противник бросает много резервов и постепенно двигается вперед. С боями, с большими потерями, черепашьей скоростью, но движется. Кроме того, очень тяжело и в Покровском направлении. Именно его враг обозначил для себя ключевое и приоритетное.



