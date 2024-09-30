Оккупанты готовятся к штурму в Запорожской области: где планируют наступление

Российская армия перебросила свои силы в Донецкую операционную зону и пока не способна на большое наступление в Запорожской области, сообщил в эфире Freedom спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Запорожская область

По его словам, российские войска готовятся к штурмовым действиям в районе села Приютное на Запорожье.

“Интенсивность штурмовых действий может возрастать и изменяться каждый день. Штурмовые действия совершаются в любом случае. Определенные силы действительно скапливаются. Опять же мы говорим об интенсивности штурмовых действий, не наступлении. На большое наступление сегодня враг не способен, тем более, все свои силы перебросил на Донецкую операционную зону”, — сказал Братчук.

Он также сообщил, что российские оккупанты увеличили дальность полета управляемых авиационных бомб (КАБ), что создает серьезную угрозу для Запорожья.

Теперь, по его словам, тактическая авиация РФ может наносить удары с расстояния до 80 километров, что затрудняет их перехват. Единственный эффективный способ противодействия – уничтожение носителей, то есть самолетов, а также разрушение аэродромной инфраструктуры. Это должно происходить на территории России, добавил Братчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в течение прошлой недели российские террористы применили для ударов по Запорожью десятки КАБов, чего не было с начала войны. После такого террора, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление Александр Коваленко, возникли версии о том, что оккупанты готовят наступление на этот город. При этом эксперт считает, что удары по Запорожью не являются подготовкой к наступлению на город. По его словам, если бы россияне формировали условия для наступления, то били бы они не по жилым кварталам, а по военным объектам, линиям обороны и рубежам.





