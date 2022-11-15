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Оккупанты готовятся к повторной битве за один з ключевых городов Донбасса

Российские военные превращают Мариуполь в главный военный хаб

15 ноября 2022, 15:05 comments1815
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики готовятся к повторной битве за Мариуполь. Возле города наблюдается скопление воинских частей захватчиков. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире телемарафона.

Оккупанты готовятся к повторной битве за один з ключевых городов Донбасса

Война в Украине. Фото: Getty Image

"Они (Ред. – россияне) готовятся к этому. Они же понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины – Харьковская Донецкая, Херсонская области. Враг это хорошо понимает", — заявил Павел Кириленко.

Руководитель Донетчины подчеркнул, что Россия стягивает свои войска на Бахмутском и Авдеевском направлениях, чтобы одержать хоть какую-то "победу" и превратить ее в пропаганду, показав своим гражданам, что в битве за Донбасс еще не все упущено.

Стоит напомнить, что после отступления россиян из Херсона в Мариуполе фиксируют стремительное увеличение российских войск. Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу оккупантов.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина отреагировали на требования Украины, чтобы разблокировать переговоры.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита "Большой двадцатки" (G20) в онлайн формате, заявил, что Киев согласится на мир, когда Россия выведет свои войска за пределы территории Украины и заплатит за нанесенный ущерб. Он также призвал G20 исключить РФ из своего состава, а международное сообщество – "зацементировать ключевые элементы послевоенной архитектуры безопасности", которые сделают невозможным повторное наступление со стороны России. Главком ВСУ Валерий Залужный также подчеркнул, что Украина продолжит бороться и не примет никаких переговоров с РФ, пока россияне не покинут украинскую землю. О чем говорят данные заявления, а также ряд других, которые уже озвучены во время саммита G20? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/5532
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