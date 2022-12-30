Оккупанты готовятся к обороне в Крыму, - Чубаров

В некоторых районах Крыма кафиры ведут демонстративную подготовку к обороне. Об этом в теле эфире рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишут "Комментарии".



Подготовку к обороне Крыма оккупанты проводят как демонстративно, так и скрыто

“Некоторые работы оккупанты проводят демонстративно, а некоторые – в скрытой форме. Демонстрируют подготовку к защите Крыма, как говорят представители оккупационной администрации, как правило, такие работы демонстрируют на территории северного Крыма, где роют окопы, устраивают блиндажи, устанавливают специальные бетонные изделия, которые должны препятствовать наступлению Вооруженных сил Украины", — сказал он.

По информации главы Меджлиса, очень большое внимание уделяется укреплениям на западе Крыма — вблизи городов Саки, Донузлав, Евпатория.

“И в этой части Крыма также оборудованы сразу после оккупации современные ракетно-зенитные комплексы, откуда и обстреливается материковая часть территории Украины. Эти районы очень важны с точки зрения российской "администрации" и, разумеется, для нас, для ВСУ, они также представляют очень большой интерес", — отметил Чубаров.

Что касается действий российских кафиров под Мелитополем Запорожской области, то, как считает Рефат Чубаров, это совершенно ожидаемо: “ Если перерезать эту дорогу по суше из Крыма через Мариуполь в Ростовскую область, практически открывается прямая дорога к освобождению Крыма. И во Второй мировой войне Мелитопольский плацдарм был предтечей освобождения Крыма, и сегодня это точно так же будет повторяться ".

По мнению главы Меджлиса крымскотатарского народа, чем успешнее будет продвижение подразделений ВСУ в направлении Крыма, тем меньше будет вероятность кровавых боев на территории самого полуострова.

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