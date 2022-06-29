Оккупанты готовятся: что значит «референдум» Донецкой области – почему планы Кремля могут провалиться

Российские оккупанты назначили референдум об аннексии РФ Донецкой области на 11 сентября. Об этом в своем Телеграмме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Какова вероятность проведения подобного референдума? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Подготовка к псевдореферендуму в Донецкой области. Фото: Reuters

Есть сомнения, что 11 сентября состоится псевдореферендум, поскольку у оккупантов проблемы как с людьми, так и с организацией

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков поясняет:

"Рашисты уже в очередной раз переносят дату своего псевдореферендума. Причем по ряду причин. Первая – люди во временно оккупированных территориях понимают, что оккупация – временная. В скором времени вернется украинская власть и начнется восстановление. Вторая – украинцы презирают оккупантов и отказываются сотрудничать. Даже на день россии во всем оккупированном Херсоне собрали до 50 человек на бесплатный концерт. Даже заключенные в колониях отказываются брать российские паспорта, не говоря уже об обычных жителях Херсона. Третья – оккупанты не успевают подготовить инфраструктуру, чтобы заработали оккупационные власти. Единственные, кто идет на сотрудничество с россиянами – это самые низкие социальные и карьерные ступени. Поэтому охранники возглавляют театры, уборщики возглавляют департаменты администраций, а бомжи возглавляют коммунальные предприятия на временно захваченных территориях. Конечно, с таким качеством менеджмента построить стабильную систему невозможно".

Кроме того, отмечает эксперт, 11 сентября – это некрофильское напоминание рашистами о террористической атаке на Всемирный торговый центр в 2001 году.

"Неудивительно, что представители страны-террориста решили проводить псевдовыборы и псевдореферендумы именно в эту дату, – подчеркивает Сергей Быков. – Однако я сомневаюсь, что 11 сентября состоится псевдореферендум, поскольку у оккупантов проблемы как с людьми, так и с организацией. Да и наши партизаны ежедневно проводят свои акции и наводят ужас на оккупантов и их приспешников во временно оккупированных городах".

Проведение оккупантами псевдореферендумов – тоже военное преступление

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко уверена, что рф создает предпосылки для аннексии новооккупированных территорий.

"Ранее раздавались взаимоисключающие заявления и по выборам, и по референдуму, и по опросу. В любом случае – всё это юридически ничтожно. Подобные шаги нарушают абсолютно все нормы права и здравого смысла", – акцентирует Юлия Тищенко.

Она напоминает, что территория – оккупирована, граждане там страдают от искусственного гуманитаного кризиса, созданного рф, от голода и болезней, совершаются военные преступления.

"И проведение на этом фоне псевдореферендумов – тоже военное преступление", – считает аналитик.

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