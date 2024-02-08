Оккупанты готовят детей к войне: подробности

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают открывать милитаристские лагеря для подготовки детей к военным действиям.

Россияне готовят детей в оккупации к военным действиям. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, гауляйтеры анонсировали создание клуба "Воин" на оккупированной территории Запорожской области. Клуб планируется открыть на базе детского оздоровительного лагеря "Искра".

В клубе подростков будут обучать огневой и инженерной подготовке. Таким образом, украинских детей будут готовить к службе в армии РФ.

Обучение будет проходить под наблюдением инструкторов-оккупантов из России. Кроме того, для промывания мозгов детям планируют читать лекции о "настоящих причинах войны" и курсы по "русской истории".

Центр национального сопротивления пообещал, что российские волонтеры и инструкторы закончат свою карьеру раньше, чем планируют.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда, об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский. Президент сообщил, что назначил новым Главнокомандующим ВСУ командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что задачи в войне меняются, поэтому нужно адаптироваться к новым реалиям. По его словам, принято решение о необходимости смены стратегии. После встречи с президентом Залужный ушел в отставку. Он поблагодарил всех, кто рядом – команду Генерального штаба, Министерства обороны, Президента Украины.