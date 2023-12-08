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Оккупанты довели пенсионеров до обнищания: детали

Пенсионеры на оккупированных территориях вынуждены жить в нищете

сегодня, 20:33
Автор:
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Марьян Ощановский
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Большинство пенсионеров на оккупированных россиянами украинских территориях вынуждены жить в тяжелых условиях из-за мизерных выплат захватчиков. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров, передает портал "Комментарии".

Оккупанты довели пенсионеров до обнищания: детали

Россияне издеваются над украинскими пенсионерами. Фото из открытых источников

Мелитопольский голова напомнил, что в первые недели оккупации враг обещал пенсионерам "золотые горы". Конечно, их обещаниям почти никто не верил, отметил Федоров, однако реальность оказалась еще хуже.


"Для назначения российских пенсий оккупанты просят много документов. Некоторые из них, например, справки из архивов, очень трудно раздобыть. А без них пенсию начисляют мизерного размера", — рассказал Иван Федоров.

В частности, по словам чиновника, при перерасчете пенсии враг использует самый низкий коэффициент, из-за чего за 40 лет трудового стажа пенсия иногда не превышает 15 тысяч рублей.

Кроме того, отметил Федоров, оккупанты "губят" стаж, чтобы не назначать высокую пенсию.

Мэр Мелитополя добавил, что захватчики издеваются над пенсионерами в оккупации, так как хорошо понимают, что с мизерными выплатами и заоблачными ценами пожилым людям будет крайне трудно выжить на захваченных территориях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немало сотрудников территориальных центров комплектования — это военнослужащие с боевым опытом, которых отправили на работу в военкоматы после ранений на фронте. Однако те сотрудники ТЦК, которые не воевали, все же должны получить боевой опыт, считает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Вместе с тем, он выразил сомнения относительно способности работников ТЦК исправить ситуацию с мобилизацией в Украине.



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/3992
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