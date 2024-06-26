Оккупанты через несколько дней войдут в город: эксперт встревожил прогнозом

Военный эксперт Центра оборонных стратегий Украины Виктор Кевлюк сообщил, что оккупанты активно продвигаются в сторону Торецкая, и через несколько дней в городе могут начаться уличные бои. Впрочем, Силы обороны Украины еще могут удержать город, считает эксперт.

Торецк

По его мнению, сегодня Силы обороны могут удержать Торецк.

"Впрочем, мы будем свидетелями городских боев в Торецке. Я думаю, что через 7-10 дней противник войдет в город и начнутся уличные бои", – заявил эксперт.

По его словам, таким образом, российские захватчики хотят завершить попытку захватить всю Донецкую область в пределах ее административных границ. Противник будет делать все возможное на Северском, Часовояровском, Торецком, Кураховском и Краматорском направлениях, чтобы достичь этой цели.

Кевлюк также отметил, что на Покровском направлении противник добился тактического успеха и имеет силы и средства, чтобы превратить этот успех в оперативный.

"Россиянам осталось продвинуться на 6 км, чтобы перерезать основные логистические маршруты Сил обороны. Такие действия противника создадут невыгодные для дальнейшей обороны условия на том же Торецком направлении для ВСУ", — отметил эксперт.

По его мнению, Силы обороны вынуждены будут отойти к линии Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка – Покровск. Это нежелательное развитие событий для нас, поскольку мы потеряем контроль над серьезными территориями, которые потом придется увольнять, подчеркнул военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Торецк, как и Часов Яр, расположен на господствующей высоте, что дает военное преимущество. Именно поэтому российские захватчики стремятся продвинуться в этот город, чтобы получить стратегические преимущества. При этом эксперты утверждают, что Торецк уже частично оцеплен.





