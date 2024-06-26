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Оккупанты через несколько дней войдут в город: эксперт встревожил прогнозом

Оккупанты через несколько дней войдут в Торецк, там будут проходить уличные бои, заявил в эфире «Эспрессо» военный эксперт Виктор Кевлюк

26 июня 2024, 18:49 comments3795
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Ткачик Олеся
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Военный эксперт Центра оборонных стратегий Украины Виктор Кевлюк сообщил, что оккупанты активно продвигаются в сторону Торецкая, и через несколько дней в городе могут начаться уличные бои. Впрочем, Силы обороны Украины еще могут удержать город, считает эксперт.

Оккупанты через несколько дней войдут в город: эксперт встревожил прогнозом

Торецк

По его мнению, сегодня Силы обороны могут удержать Торецк.

"Впрочем, мы будем свидетелями городских боев в Торецке. Я думаю, что через 7-10 дней противник войдет в город и начнутся уличные бои", – заявил эксперт.

По его словам, таким образом, российские захватчики хотят завершить попытку захватить всю Донецкую область в пределах ее административных границ. Противник будет делать все возможное на Северском, Часовояровском, Торецком, Кураховском и Краматорском направлениях, чтобы достичь этой цели.

Кевлюк также отметил, что на Покровском направлении противник добился тактического успеха и имеет силы и средства, чтобы превратить этот успех в оперативный.

"Россиянам осталось продвинуться на 6 км, чтобы перерезать основные логистические маршруты Сил обороны. Такие действия противника создадут невыгодные для дальнейшей обороны условия на том же Торецком направлении для ВСУ", — отметил эксперт.

По его мнению, Силы обороны вынуждены будут отойти к линии Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка – Покровск. Это нежелательное развитие событий для нас, поскольку мы потеряем контроль над серьезными территориями, которые потом придется увольнять, подчеркнул военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Торецк, как и Часов Яр, расположен на господствующей высоте, что дает военное преимущество. Именно поэтому российские захватчики стремятся продвинуться в этот город, чтобы получить стратегические преимущества. При этом эксперты утверждают, что Торецк уже частично оцеплен.





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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-cherez-7-10-dniv-u-toretsku-vzhe-mozhut-iti-miski-boi-viyskoviy-ekspert-kevlyuk
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