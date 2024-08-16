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Кравцев Сергей
Ударные дроны Magura V5 поразили 18 российских судов в Черном море за полтора года. Черноморский флот в Крыму фактически капитулировал. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Deutsche Welle" рассказал командир спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с позывным Тринадцатый.
Дроны Magura V5
Как отмечают в ГУР, ударный морской дрон украинского производства Magura V5 способен преодолевать расстояние более 800 километров. Его скорость — 80 километров в час, а боевая часть – 250 килограммов.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские военные корабли снова прибыли на Кубу, что стало уже вторым визитом за последние несколько месяцев. В частности, на остров прибыли патрульный корабль Неустрашимый, учебное судно Смольный и вспомогательные корабли Балтийского флота.
После вторжения России в Украину в 2022 году напряженность между США и Россией значительно возросла, и российская военно-морская активность также усилилась из-за поддержки Киева со стороны Вашингтона. В то же время, отношения между Россией и Кубой заметно улучшились. Куба, борющаяся с экономическим кризисом, считает, что этот кризис вызван американскими санкциями.
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