Ударные дроны Magura V5 поразили 18 российских судов в Черном море за полтора года. Черноморский флот в Крыму фактически капитулировал. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Deutsche Welle" рассказал командир спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с позывным Тринадцатый.

Дроны Magura V5

"Фактически черноморский флот РФ в Крыму капитулировал. Все самое современное и необходимое РФ уже вывела из Севастополя. Он парализован этот флот. Сейчас он ест деньги из бюджета РФ, хотя свои функции выполнять не может", — заявил Тринадцатый.

Как отмечают в ГУР, ударный морской дрон украинского производства Magura V5 способен преодолевать расстояние более 800 километров. Его скорость — 80 километров в час, а боевая часть – 250 килограммов.

"Мы не гнались за увеличением боевой части, чтобы уничтожить корабль одним попаданием. Мы пошли другим путем: атаковали стаей, наносили пять и более поражений крупным кораблям, что повлекло за собой критические повреждения", — отметил разведчик.

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После вторжения России в Украину в 2022 году напряженность между США и Россией значительно возросла, и российская военно-морская активность также усилилась из-за поддержки Киева со стороны Вашингтона. В то же время, отношения между Россией и Кубой заметно улучшились. Куба, борющаяся с экономическим кризисом, считает, что этот кризис вызван американскими санкциями.

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