Оккупанты без сожаления убивают раненых товарищей: что происходит в путинской армии

В российской армии типичной является картина, когда военные не оказывают помощь своим раненым сослуживцам, а вместо этого немедленно их убивают, ведь пострадавший солдат уже не может воевать, да и наказания за его убийство не будет. Об этом пишет немецкий таблоид "Bild", ссылаясь на мнения военных экспертов и анализируя свежее видео с дрона, на котором видно, как жестоко российский солдат ведет себя со своим раненым товарищем.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отметили, что российские военнослужащие "постоянно убивают своих же людей, потому что те слишком ранены, чтобы продолжать борьбу".

"Режим Путина (российского диктатора Владимира Путина – ред.) сформировался из структуры, которая не имела никаких угрызений совести: ни моральных, ни религиозных, ни правовых. Даже у солдат Красной Армии было два врага: один спереди, а другой сзади", — пояснил немецкий журналист Йорг Фридрих, который специализируется на истории военного дела.

Аналитик отметил, российские военные "придерживаются лучшей советской традиции: те, кто не воюет, будут ликвидированы". Мол, в армии оккупантов типичной практикой является немедленно убивать раненых бойцов, а не думать о том, чтобы доставлять их в госпиталь.

По факту в российской армии выживают только те, кто может сам выжить.

"В противном случае они истекают кровью в каком-то подвале через несколько часов или дней. Или их заранее убивает один из их товарищей", – говорится в публикации.

Причем нет ни одного известного случая, когда солдата в России привлекали к ответственности за убийство раненого товарища, отмечают аналитики.

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