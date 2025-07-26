Оккупанты без сожаления убивают раненых товарищей: что происходит в путинской армии

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Кравцев Сергей
В российской армии типичной является картина, когда военные не оказывают помощь своим раненым сослуживцам, а вместо этого немедленно их убивают, ведь пострадавший солдат уже не может воевать, да и наказания за его убийство не будет. Об этом пишет немецкий таблоид "Bild", ссылаясь на мнения военных экспертов и анализируя свежее видео с дрона, на котором видно, как жестоко российский солдат ведет себя со своим раненым товарищем.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Авторы публикации отметили, что российские военнослужащие "постоянно убивают своих же людей, потому что те слишком ранены, чтобы продолжать борьбу".
Аналитик отметил, российские военные "придерживаются лучшей советской традиции: те, кто не воюет, будут ликвидированы". Мол, в армии оккупантов типичной практикой является немедленно убивать раненых бойцов, а не думать о том, чтобы доставлять их в госпиталь.
По факту в российской армии выживают только те, кто может сам выжить.
Причем нет ни одного известного случая, когда солдата в России привлекали к ответственности за убийство раненого товарища, отмечают аналитики.
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