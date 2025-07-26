Где решается судьба летней кампании РФ: в ВСУ сделали заявление

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска пытаются вклиниться между Покровском и Константиновкой. Именно на этом направлении сейчас сосредоточены основные усилия противника. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
По его словам, именно поэтому Покровское направление остается самым интенсивным и сопротивление со стороны украинских войск там также остается самым большим.
В то же время, по его словам, остается акцент и на попытке россиян выйти на Днепропетровщину.
Читайте также на портале "Комментарии" — российская пехота и диверсионно-разведывательные группы продвинулись к и через Покровск, а также на окраине Мирнограда к востоку от Покровска, а один российский милблогер утверждал, что несколько российских диверсионно-разведывательных групп временно продвинулись в центр Покровска. Об этом сообщает Институт изучения войны со ссылкой на сообщения ряда российских милблогеров.