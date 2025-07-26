Где решается судьба летней кампании РФ: в ВСУ сделали заявление

Российские оккупационные войска пытаются вклиниться между Покровском и Константиновкой. Именно на этом направлении сейчас сосредоточены основные усилия противника. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

"Если зимой речь больше шла об окраинах к западу от города Покровск и на юг, то сейчас главная миссия россиян – вклиниться между Покровском и Константиновкой и представлять угрозу Покровско-Мирноградской агломерации уже с востока, а если удастся, то и с севера", — рассказал военный.

По его словам, именно поэтому Покровское направление остается самым интенсивным и сопротивление со стороны украинских войск там также остается самым большим.

"Собственно, там сейчас решается судьба так называемой российской кампании, и это главный акцент", — добавил спикер.

В то же время, по его словам, остается акцент и на попытке россиян выйти на Днепропетровщину.

"Это Новопавловское направление, но опять-таки несмотря на все их большие старания, что-то оно у них затормозилось. Они уже почти верили, что зашли на Днепропетровщину, но по состоянию на сейчас не зашли, злые и пытаются наносить удары с помощью КАБов по селам. КАБами докидывают, пехота дойти не может", — пояснил Виктор Трегубов.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская пехота и диверсионно-разведывательные группы продвинулись к и через Покровск, а также на окраине Мирнограда к востоку от Покровска, а один российский милблогер утверждал, что несколько российских диверсионно-разведывательных групп временно продвинулись в центр Покровска. Об этом сообщает Институт изучения войны со ссылкой на сообщения ряда российских милблогеров.



