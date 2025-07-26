Портников рассказал о фатальных прогнозах 1990-1991 годов, которые начинают сбываться

В 1990-1991 годах Россия была уверена, что сможет собрать бывшие советские республики под руководством Ельцина. Российская концепция была крайне простой: "Мы должны сбросить эти республики как балласт, провести необходимые экономические реформы, а затем – заставить их вернуться. Они ведь никуда не денутся". Именно поэтому Содружество Независимых Государств создавалось россиянами не как союз суверенных государств, а как негосударственное образование: общий банк, общие вооруженные силы, совместное стратегическое командование, единая валюта – все "общее". Об этом рассказывает известный публицист, политолог и телеведущий Виталий Портников.

Ельцин и Горбачев. Фото: из открытых источников

"И когда оказалось, что это была иллюзия – для российской власти и народа это стало настоящим цивилизационным шоком. Одной из первых жертв этого шока явилась белорусская государственность и белорусский народ. Именно они – первыми через спецоперацию по избранию Александра Лукашенко президентом – вернулись в эти псевдоинтеграционные структуры, созданные еще во времена Ельцина. Эти структуры никогда не предназначались исключительно для Белоруссии. Они должны были охватить все бывшие республики СССР", – говорит политолог.

При этом Виталий Портнкиков отмечает, для того чтобы восстановить Советский Союз, России, прежде всего, нужна Украина. И мы это видим – в войне, которая сегодня идет на украинской земле. Без Украины Российская Федерация не считает себя игроком в Европе. Восстановление империи – это не просто мысль для внутреннего наслаждения. Это инструмент, чтобы быть геополитическим игроком в Европе.

"И надо честно сказать: одной только Беларуси для этого недостаточно. Ее можно использовать в качестве плацдарма для нападения на Украину. Но если победить Украину – ее уже можно использовать как плацдарм для шантажа Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, а если вспомнить о Черноморском регионе, то и Болгарии и Грузии. Это гораздо больше, чем возможности, которые дает контроль над Беларусью. И именно об этих возможностях сейчас думает Москва", – отметил Виталий Портников.

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