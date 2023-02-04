Оккупанты активизировали разведку на юге: подробности от ВСУ

Российские оккупационные войска активизировали разведку на юге, в частности, захватчики все чаше используют разведывательные БПЛА, направляя их из акватории Черного моря.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

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"Враг максимально собирает информацию, активизировал беспилотные разведывательные аппараты, которые мы довольно результативно взбиваем, но видим их все больше и больше появляется, в частности, из акватории Черного моря вдоль побережья, на Николаевщину направлены и на Одессу", — рассказала в эфире общенационального телемарафона глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, сейчас море очень неспокойно, штормит. Поэтому угроза новых ракетных ударов по Украине из акватории Черного моря минимальна. Враг хоть и держит 9 кораблей на постоянном дежурстве, но ни одного ракетоносителя среди них нет.

"Хотя это не свидетельствует в абсолюте о том, что они не собираются атаковать. Помним, чтобы выйти на боевые позиции, им необходимо 1,5-2 часа. Системы ПВО, которые являются основным щитом в случае массированного ракетного удара, находятся на круглосуточном дежурстве. То, что мы отслеживаем поведение врага касательно наличия ракетоносителей на службе и их взаимодействия с авиацией врага — все это дает нам возможность упредить, провести дополнительную разведку и работу по разъяснению, что готовится или не готовится ракетный удар", — сообщила Гуменюк.

Она также отметила, что российские оккупанты могут экономить ракеты типа "Калибр", потому что запасы этих ракет заканчиваются, а восстановление очень затруднено, в частности, из-за санкций.

"Также это может быть показателем того, что сами пусковые установки нуждаются в сохранении сил и ресурсов, потому что используются слишком часто врагом. Поэтому мы говорим о том, что во время массированного ракетного удара может быть применен с десяток ракет типа "Калибр", а это высокоточный удар по конкретным объектам", — сказала Гуменюк.

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