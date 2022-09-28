Оккупантов в районе Лимана ждет котел, ВСУ уже не остановить – Арестович (ВИДЕО)

Советник Офиса Президента Алексей Арестович утверждает, что на востоке Украины вблизи Лимана российских оккупантов ждет котел. Об этом заявил Арестович в эфире проекта "Фейгин Live".

Оккупантов в районе Лимана ждет котел ВСУ уже не остановить Арестович. Фото с открытых источников

Украинский политический и военный обозреватель Алексей Арестович заявляет, что по словам многочисленных российских СМИ, он постоянно слышит об окружении россиян вокруг Лимана. Разные корреспонденты и паблики пишут, что еще буквально один, два дня и Лиман будет полностью зачищен от армии РФ.

Арестович также говорит, что есть сообщения и об успехах гораздо глубже на линии фронта, но таким месседжам доверять не стоит. А стоит слушать Генеральный штаб ВСУ, говорящий, что мы медленными шагами двигаемся вперед.

Дальше советник Офиса президента Украины заявил, что ВСУ в этом направлении уже не остановить, а российских оккупантов ждет котел.

Фейгин в свою очередь спросил Арестовича, могут ли россияне спасти ситуацию прислав недавно мобилизованные силы. Военный обозреватель сообщил, что россияне уже никак не смогут усилить позиции в Лимане, ведь ВСУ отрезали дорогу, по которой они могли бы доставить недавно мобилизованных.

Арестович анонсирует, что россияне будут строить вторую линию обороны в районе Сватово, куда привлекут большое количество плохо натренированных недавно мобилизованных мужчин.

Отрывок разговора Алексея Арестовича в проекте "Фейгин Live" можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как мобилизованные россияне боятся ехать в Украину, поэтому звонят по телефону и спрашивают инструкцию сдачи в плен.

Также "Комментарии" писали, что мобилизованных россиян отправляют в Украину без подготовки.

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