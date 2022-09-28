logo

BTC/USD

19601.94

ETH/USD

1350.02

LTC/USD

53.53

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупантов в районе Лимана ждет котел, ВСУ уже не остановить – Арестович (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупантов в районе Лимана ждет котел, ВСУ уже не остановить – Арестович (ВИДЕО)

Арестович анонсирует, что Лиман в ближайшее время будет уволен.

28 сентября 2022, 23:44
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Советник Офиса Президента Алексей Арестович утверждает, что на востоке Украины вблизи Лимана российских оккупантов ждет котел. Об этом заявил Арестович в эфире проекта "Фейгин Live".

Оккупантов в районе Лимана ждет котел, ВСУ уже не остановить – Арестович (ВИДЕО)

Оккупантов в районе Лимана ждет котел ВСУ уже не остановить Арестович. Фото с открытых источников

Украинский политический и военный обозреватель Алексей Арестович заявляет, что по словам многочисленных российских СМИ, он постоянно слышит об окружении россиян вокруг Лимана. Разные корреспонденты и паблики пишут, что еще буквально один, два дня и Лиман будет полностью зачищен от армии РФ.

Арестович также говорит, что есть сообщения и об успехах гораздо глубже на линии фронта, но таким месседжам доверять не стоит. А стоит слушать Генеральный штаб ВСУ, говорящий, что мы медленными шагами двигаемся вперед.

Дальше советник Офиса президента Украины заявил, что ВСУ в этом направлении уже не остановить, а российских оккупантов ждет котел.

Фейгин в свою очередь спросил Арестовича, могут ли россияне спасти ситуацию прислав недавно мобилизованные силы. Военный обозреватель сообщил, что россияне уже никак не смогут усилить позиции в Лимане, ведь ВСУ отрезали дорогу, по которой они могли бы доставить недавно мобилизованных.

Арестович анонсирует, что россияне будут строить вторую линию обороны в районе Сватово, куда привлекут большое количество плохо натренированных недавно мобилизованных мужчин.

Отрывок разговора Алексея Арестовича в проекте "Фейгин Live" можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как мобилизованные россияне боятся ехать в Украину, поэтому звонят по телефону и спрашивают инструкцию сдачи в плен.

Также "Комментарии" писали, что мобилизованных россиян отправляют в Украину без подготовки.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/uniannet/73920
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!