Оккупантов в Мариуполе "поздравили" с началом весны: что произошло

В разных районах захваченного русской армией города Мариуполь Донецкой области вечером 1 марта прозвучала серия громких взрывов.

Мариуполь второй год оккупирован россиянами. Фото из открытых источников

По словам соратника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, таким образом Вооруженные силы Украины поздравили оккупантов с первым днем весны.

Петр Андрющенко сообщил, что сначала серия мощных взрывов прогремела на Левобережье. По его словам, взрывы произошли в районе Восточный, где находятся полигон и база россиян.

Позже взрывы прогремели в Кальмиусском районе на территории ММК им. Ильича, сообщил советник мэра Мариуполя.

Он также рассказал, что в места взрывов отправились пожарные машины и автомобили скорой помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если Украина проиграет войну РФ, диктатор Владимир Путин не остановится и нападет на страны НАТО, заявил на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей глава Пентагона Ллойд Остин. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится. Путин продолжит более агрессивные действия в регионе. А другие автократы по всему миру будут смотреть на это и будут поощрены тем фактом, что это произошло и что мы не смогли поддержать демократическое государство", — подчеркнул глава Пентагона.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время боев в Авдеевке и за пределами города российская армия применяет разное вооружение и тактику, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, враг постоянно адаптируется, ищет разные пути и при этом традиционно не бережет личный состав.