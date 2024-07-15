Оккупантов будет гибнуть больше: для ВСУ готовят новую армию

Украинские разработчики внедряют инновации для создания армии роботов, способной уничтожать российских оккупантов и спасать раненых бойцов ВСУ и мирных жителей, сообщает Associated Press.

Армия роботов

По данным журналистов, около 250 стартапов в Украине работают над созданием "машин-убийц" в секретных местах, часто напоминающих сельские автомастерские.

Среди них команда стартапа под руководством предпринимателя Андрея Денисенко. Их работники способны за четыре дня собрать беспилотное наземное транспортное средство "Одиссей" в обычном сарае. Главное преимущество этого аппарата – его стоимость составляет всего 35 тысяч долларов, что около 10% от стоимости импортных аналогов.

Как отметил Денисенко, следует понимать, что Украина воюет с огромной страной, имеющей неограниченные ресурсы. Именно поэтому, добавляет предприниматель, Украина не может позволить себе большие человеческие потери.

Журналисты сообщили, что в прошлом месяце один из беспилотников "Одиссей" демонстрировал свои возможности, двигаясь по кукурузному полю на севере Украины. Этот 800-килограммовый прототип, похожий на небольшой танк без башни с колесами на гусеницах, способен пройти до 30 км на одном заряде аккумулятора.

Прототип разработан как спасательно-вспомогательная платформа, но можно модифицировать для перевозки тяжелого пулемета с дистанционным управлением или минно-взрывных зарядов.

"Отряды роботов станут логистическими устройствами, эвакуаторами, миноискателями и саперами, а также самоуничтожающими работами. Первые работы уже доказывают свою эффективность на поле боя", — подчеркнули в сообщении правительственной страницы по сбору средств после запуска украинских сил беспилотных систем.

Денисенко также работает над проектами, такими как моторизованный экзоскелет, что повышает силу солдата и помогает ему преодолевать склоны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению военных, Путин не может силой захватить Украину.



