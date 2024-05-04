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Оккупантам приготовиться: стало известно, чем вооружат F-16 для Украины

Французский депутат рассказал, какие бомбы адаптируют к самолетам F-16

сегодня, 12:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Поставленные Украине истребители F-16 смогут использовать новейшие французские высокоточные авиационные бомбы AASM Hammer. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "LCI" заявил депутат французского парламента, председатель комиссии по вопросам обороны и вооруженных сил Томас Гасиллуд. 

Оккупантам приготовиться: стало известно, чем вооружат F-16 для Украины

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Проводится значительная работа по адаптации бомб AASM Hammer к самолетам F-16, которые будут доставлены в Украину", — отметил депутат.

Информация о вероятной интеграции бомб AASM в украинские F-16 в сети распространяется уже довольно давно: новое сообщение можно считать окончательным подтверждением ранее заявленных данных.

Стоит отметить, что AASM представляет собой комплект модернизации для обычных неуправляемых авиабомб, которые свободно падают. Дальность Hammer составляет примерно 70 км. Модульность предусматривает возможность интеграции различных блоков наведения и различных авиационных бомб.

Украина уже использует AASM на фронте. Их носителями выступают, в частности, советские истребители Су-27. Штатными носителями этих боеприпасов являются французские самолеты Mirage 2000D и Dassault Rafale.

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Источник: https://twitter.com/i/status/1786300803843526914
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