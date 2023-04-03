Оккупантам начали выдавать памятку с картой Украины и обоснованием вторжения

Российские захватчики выпустили памятку для солдат, которых отправляют в Украину, большая часть этого документа посвящена идеологическому обоснованию войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания "Meduza".

Памятка для оккупантов. Фото из открытых источников

На обложке брошюры, которую выпустил Западный военный округ, изображена карта Украины: Крыма на ней нет, а территории Луганской и Донецкой областей обозначены красным. Интересно, что другие оккупированные Россией регионы никак не обозначены.

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В памятке российских военных убеждают, что якобы США решили "дестабилизировать" Россию, потому что у них возникли проблемы с "дефицитом ресурсов". Соответственно, Вашингтон захотел "высосать все соки" из России.

Поэтому Россию, по версии авторов брошюры, пытаются завоевать "чужими руками" и "расчленить".

"Страны Запада уже не устраивает "почетная капитуляция" России. Их цель — погружение страны в хаос и анархию, уничтожение государственности, расчленение страны", — говорится в памятке.

Россиян также убеждают в том, что "активные нацисты" и виновники "многочисленных кровавых преступлений киевского режима" заслуживают исключительно того, чтобы их "отдали под суд".

Не обошли пропагандисты и отступление оккупационных войск осенью 2022-го. На такое решение они нашли объяснение в знаменитом сталинском приказе № 227, более известном как "Ни шагу назад!". Это указа стал знаменитым не только тем, что в нем запрещалось военным отступать, но и расстреливать тех, кто паниковал и, ослушавшись приказа, покидал свои позиции.

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