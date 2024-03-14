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Оккупанта после убийства 13 россиян отпустили обратно на фронт

Российский военный после убийства 13 сограждан поедет обратно на войну в Украине

сегодня, 22:11
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российский захватчик Станислав Ионкин получил 20 лет заключения за то, что в 2022 году поджег ночной клуб "Полигон" в городе Кострома РФ. В результате пожара погибли 13 человек.

Оккупанта после убийства 13 россиян отпустили обратно на фронт

В РФ освобождают убийц, которые соглашаются ехать на войну. Фото из открытых источников

Однако российский оккупант не будет отбывать наказание, а поедет обратно на войну в Украине, пишет украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на российские паблики в соцсетях.

"Уникальная ситуация. Пока идет война, русскому военному можно творить в России что угодно – воровать, насиловать, убивать, сжигать людей. Все равно ничего за это не будет. Дальше фронта не пошлют", — прокомментировал ситуацию журналист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Офис президента рассматривает возможность формирования технократического правительства во главе с Андреем Ермаком. На Банковой считают, что создание такого правительства поможет вывести Украину из политического кризиса, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Выходом из нарастающего кризиса могло бы стать технократическое правительство национальной устойчивости, считает политолог. Однако, по его мнению, Банковая не собирается создавать такое технократическое правительство, а выбирает простые и ошибочные решения.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что пропагандистка Татьяна Монтян, после начала российского полномасштабного вторжения сбежавшая из Киева в Донецк, вдруг "прозрела" от плохой жизни в захваченном Россией городе. Монтян почему-то выражает свое негодование по неработающей почте в городе, хотя сама 10 лет боролась за то, чтобы Донецк "освободили от нормальной жизни".



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Источник: https://t.me/kazansky2017/10737
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