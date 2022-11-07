Оккупант рассказал, как отступает российская армия, подрывая свои боекомплекты

У российской армии большие проблемы в районе Херсона. ВСУ профессионально работают, бьют врага, в итоге у оккупантов на херсонском направлении большие потери. Россиянам приходится отступать, а перед этим подрывать собственные базы, сжигая боекомплекты. Как передает издание "Комментарии", об этом во время телефонного разговора со своей супругой рассказал наемник из ОРДЛО. Аудиоперехват оказался в распоряжении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Думаю, отсюда будем скоро сваливать... Россияне будут все сдавать", – заявил воюющий на стороне оккупантов наемник.

На уточнение жены, не забудет ли командование РФ о своих солдатах, он ответил с сомнением.

Военный признался, что россияне сейчас активно сжигают боекомплекты, которые ранее активно завозили, готовясь к наступлению. На юге Украины отступили уже на 150 км и вероятно, сдадут еще 60. Причем это произойдет в самое ближайшее время.

При этом женщина ответила, что Россия везде по телевидению заявляет, что Херсон нужно удержать любой ценой. На это мужчина отметил, что на деле российские военные сами сдают город, армия РФ отступает.

Стоит отметить, что россияне подтвердили, что коллаборанты и предатели Украины покинули Херсон. В захваченной ранее Херсонской областной государственной администрации больше нет ставленников Кремля. Они в целях безопасности перебрались на другой берег Днепра Херсонской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ разгромили скопление техники и оккупантов на Луганщине – видео попало в сеть.

Также издание "Комментарии" сообщало – оккупанты перетасовывают кадры в Мариуполе: кто стал новым гауляйтером.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!