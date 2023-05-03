Оккупант пожаловался, что командование РФ бросает захватчиков на произвол судьбы



















Российские оккупанты продолжают жаловаться друг другу на безразличное отношение командования к жизням подчиненных. При этом один из захватчиков признался, что планирование действий между группами осуществляется с использованием устаревших карт местности. Как передает портал "Комментарии", аудиоперехват появился в распоряжении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Во время разговора оккупант жалуется, что порядок взаимодействия со смежными подразделениями и группами поддержки отрабатывается только формально, что приводит к большим потерям.

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Захватчик пожаловался своему собеседнику, что армия РФ несет значительные потери, в том числе, из-за бестолковых действий командования. Зачастую российских военных отправляют в бой заранее зная, что их задача стать "пушечным мясом", в возвращение их живыми с поля боя командование не верит.

"Нарезают задачи идти вперед б**дь, карты другие даются, другое дают, нами разведку проводят, нах*й, бл*дь, и даже когда отходим, говорят, даже, бл*дь, не прикроют нас на отходе, выходите сами как хотите, нах*й", – рассказал оккупант.

По словам захватчика, из-за действий командования одна из российских БМП оказалась в поле, как на ладони, и в результате танк украинских защитников уничтожил вражескую машину вместе с экипажем.

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