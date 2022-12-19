Оккупант несет потери в технике и живой силе, - Генштаб ВСУ

В течение суток противник нанес один ракетный удар, около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В ра г применил 28 иранских ударных БПЛА Шахед-136, 23 из которых сбили Силы обороны Украины , пишут "Комментарии" по информации обнародованной в Генштабе ВСУ.



Силы обороны наносят невосполнимые потери российской армии. Фото: Генштаб

Из-за существенных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно оккупированных территориях в военные госпитали. Например, Луганские областная клиническая больница, городская многопрофильная больница №15 и Железнодорожная больница переданы для использования российским оккупационным войскам. Местным в обслуживании и лечении отказывают и предлагают обращаться в другие медучреждения.

За предыдущие дни, в районах Бердянска, Токмака и Родов Запорожской области, уничтожен состав боеприпасов, около 15 единиц военной техники разного типа и ранены более 150 военнослужащих российских оккупационных войск. Украинская авиация на протяжении суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) захватчиков. Силы противовоздушной обороны сегодня сбили два вражеских вертолета. Информация по их типу пока уточняется. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили состав боеприпасов, два пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, как писали "Комментарии", недавние обстрелы больницы имени Калинина в оккупированном Донецке, Донбасс-Арены и обстрел российского Белгорода свидетельствуют не о создании россиянами дополнительного casus belli, а о том, что путинская армия пробует россиян таким образом подтолкнуть пойти. Читайте на портале "Комментарии" - российский диктатор Владимир Путин в очередной раз озвучил оправдание агрессии РФ против независимой Украины, на этот раз "высокими" целями стал шанс "перемен к лучшему" для России

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