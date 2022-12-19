logo

BTC/USD

16593.30

ETH/USD

1171.62

LTC/USD

62.26

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупант несет потери в технике и живой силе, - Генштаб ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупант несет потери в технике и живой силе, - Генштаб ВСУ

На оккупированных территориях перепрофилируют больницы и недосчитываются склады боеприпасов и техники.

сегодня, 19:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

В течение суток противник нанес один ракетный удар, около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Враг применил 28 иранских ударных БПЛА Шахед-136, 23 из которых сбили Силы обороны Украины, пишут "Комментарии" по информации обнародованной в Генштабе ВСУ.

Оккупант несет потери в технике и живой силе, - Генштаб ВСУ

Силы обороны наносят невосполнимые потери российской армии. Фото: Генштаб

Из-за существенных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно оккупированных территориях в военные госпитали. Например, Луганские областная клиническая больница, городская многопрофильная больница №15 и Железнодорожная больница переданы для использования российским оккупационным войскам. Местным в обслуживании и лечении отказывают и предлагают обращаться в другие медучреждения.

За предыдущие дни, в районах Бердянска, Токмака и Родов Запорожской области, уничтожен состав боеприпасов, около 15 единиц военной техники разного типа и ранены более 150 военнослужащих российских оккупационных войск. Украинская авиация на протяжении суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) захватчиков. Силы противовоздушной обороны сегодня сбили два вражеских вертолета. Информация по их типу пока уточняется. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили состав боеприпасов, два пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, как писали "Комментарии", недавние обстрелы больницы имени Калинина в оккупированном Донецке, Донбасс-Арены и обстрел российского Белгорода свидетельствуют не о создании россиянами дополнительного casus belli, а о том, что путинская армия пробует россиян таким образом подтолкнуть пойти. Читайте на портале "Комментарии" - российский диктатор Владимир Путин в очередной раз озвучил оправдание агрессии РФ против независимой Украины, на этот раз "высокими" целями стал шанс "перемен к лучшему" для России



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!