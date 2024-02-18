Захват Авдеевки, вероятно, будет укреплять моральный дух жителей РФ накануне прошедших в марте перевыборов Владимира Путина. Об этом информирует Reuters .

Оккупация Авдеевки (фото из открытых источников)

Журналисты отмечают, что оккупация города является одним из крупных достижений РФ после боев за Бахмут в мае прошлого года. При этом в России сообщают, что некоторые украинские подразделения еще остаются на территориях коксохимического завода, хотя никаких доказательств этого не приводят.

"Авдеевка, которую россияне называют "Авдеевка", пережила десятилетие конфликта. Она имеет особый символизм для России, поскольку в 2014 году ее ненадолго захватили поддерживаемые Москвой сепаратисты, захватившие часть восточной Украины, но затем отвоеванные украинскими войсками, которые построили большие укрепления" , – утверждает Reuters.

Как утверждает министр обороны Украины Рустем Умеров, битва за Авдеевку показывает потребности в современных системах противовоздушной обороны для того, чтобы противодействовать управляемым авиабомбам и наличию дальнобойного оружия для того, чтобы уничтожать формирование противника.

Представители 3-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая на этой неделе была переброшена в Авдеевку, сообщают после отступления, что российские военные не сбавляют темпов наступления, захватив город.

"Мы продолжаем удерживать рубеж в районе Авдеевки", – написано в сообщении бригады.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военный жестко ответил, кто "сдал" Авдеевку. Украинские бойцы в ночь на 17 февраля, покидая ранее занятые позиции, ушли из города Авдеевка в Донецкой области. Командир экипажа аэроразведки Александр Карпюк (Serg Marco) написал в социальных сетях, кто виноват, что потеряли Авдеевку. Как утверждает военный, в том, что ВСУ отошло из Авдеевки, в первую очередь виноваты гражданские, которые должны быть мобилизованы, однако не идут в ряды Вооруженных сил Украины и народные депутаты.