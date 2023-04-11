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Оккупационные власти Крыма заявляют, что готовы к контрнаступлению ВСУ

Глава Крыма от России Сергей Аксенов сообщил, что оккупационные власти на полуострове готовы к наступательным действиям украинской армии.

сегодня, 17:25
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Автор:

Slava Kot

Назначенный Кремлем так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове было создано несколько фортификационных сооружений и продолжается подготовка к наступлению украинских сил. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "УП".

Оккупационные власти Крыма заявляют, что готовы к контрнаступлению ВСУ

Глава Крыма от России Сергей Аксенов. Фото из открытых источников

Аксенов утверждает, что оккупационный Крым не боится наступления украинских военных и создал ряд защитных сооружений.


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"Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет", — заявляет руководитель оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов.

Аксенов считает правильным решением построить оборонительные сооружения в Крыму. По его мнению, это не означает, что они будут применены, однако Россия должна быть готова к любому развитию военных действий.

Впервые Сергей Аксенов вспомнил о фортификационных работах на полуострове в ноябре, именно тогда Украина активно освобождала территории на востоке и юге. В феврале во время совещания по безопасности РФ Аксенов объявил, что работы над строительством оборонных сооружений закончатся до апреля.

СМИ публиковали спутниковые снимки с изображениями выкопанных окопов и других укреплений вблизи материковой части Украины. Эксперты отмечают, что такие действия свидетельствуют о беспокойстве из-за украинского контрнаступления, которое, вероятно, начнется с улучшением погоды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский эксперт прогнозирует уход ВСУ из города Бахмут через несколько дней. Такое может произойти из-за потери важной дороги.

Также "Комментарии" писали об охотниках на Путина: благодаря им выдали ордер на арест президента России.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2023/04/11/7397388/
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