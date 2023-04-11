Оккупационные власти Крыма заявляют, что готовы к контрнаступлению ВСУ

Назначенный Кремлем так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове было создано несколько фортификационных сооружений и продолжается подготовка к наступлению украинских сил. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "УП".



Глава Крыма от России Сергей Аксенов. Фото из открытых источников

Аксенов утверждает, что оккупационный Крым не боится наступления украинских военных и создал ряд защитных сооружений.

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"Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет", — заявляет руководитель оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов.

Аксенов считает правильным решением построить оборонительные сооружения в Крыму. По его мнению, это не означает, что они будут применены, однако Россия должна быть готова к любому развитию военных действий.

Впервые Сергей Аксенов вспомнил о фортификационных работах на полуострове в ноябре, именно тогда Украина активно освобождала территории на востоке и юге. В феврале во время совещания по безопасности РФ Аксенов объявил, что работы над строительством оборонных сооружений закончатся до апреля.

СМИ публиковали спутниковые снимки с изображениями выкопанных окопов и других укреплений вблизи материковой части Украины. Эксперты отмечают, что такие действия свидетельствуют о беспокойстве из-за украинского контрнаступления, которое, вероятно, начнется с улучшением погоды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский эксперт прогнозирует уход ВСУ из города Бахмут через несколько дней. Такое может произойти из-за потери важной дороги.

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