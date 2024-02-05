"Охотники на убийц": СМИ узнали, как ВСУ воюют без боеприпасов под Авдеевкой

Украинские защитники доминировали первый год в боях – это признают на Западе. Однако 2023 год выдался, как "провал" — по причине недостаточного количества техники и боеприпасов военные ВСУ стали "охотниками на убийц", ограничивая свой ресурс.

Бои за Авдеевку (фото из открытых источников)

Как в таких условиях украинские защитники удерживают оборону в адских боях за Авдеевку и другие важные города восточных регионов страны третий год подряд, сообщаетThe New York Times, пообщавшись с бойцами ВСУ.

Издание утверждает, что теперь эпицентром войны стала Авдеевка, но Вооруженные силы Украины оказались в меньшем количестве на линии фронта, это касается как вооружения, так и количества бойцов, способных воевать. "После того, как они (украинцы – ред.) доминировали в боях в течение первого года и почти не воевали в течение второго, они передали инициативу России. Сейчас они окопались и борются за удержание", — утверждают журналисты NYT.

Как сказал 29-летний лейтенант Александр Ширшин (он как заместитель командира батальона 47-й механизированной бригады защищает Авдеевку) оккупанты вряд ли будут останавливаться в своих попытках оккупировать город. "Они идут волнами. И они не останавливаются", – рассказал военный.

Газета сообщает, что по причине критической нехватки боеприпасов и оружия украинские защитники не могут точечно бить по РФ — по одному, двум захватчикам. Оккупанты проинформированы об этих украинских проблемах, они приспособились на передовой и двигаются небольшими группами, при этом набирая больше солдат для начала штурмов.

Со своей стороны украинцы могут лишь удерживать позиции. "У нас недостаточно техники, недостаточно людей для наступления. Поэтому главная цель сейчас — удержать позиции, которые мы имеем", — подчеркнул лейтенант Ширшин.

Как утверждают американские журналисты, Россия хочет воспользоваться тем, что в Вашингтоне не успели предоставить украинцам нужное оружие.

При этом, украинские бойцы знают, что их максимум — это обороняться, они не собираются "просто залечь на дно": Украинские военные избегают долгих боев, но в то же время наносят больше болезненных ударов по врагам, пишет издание.

Представители The New York Times сами в этом убедились, побывав в январе на востоке Украины и наблюдая, как военные ВСУ ведут бои недалеко от двух ключевых городов — Авдеевки и Угледара. "Масштабы российских потерь были очевидны на полях с разрушенной бронетехникой и разбитыми солдатами РФ, застеленными телами заснеженные поля", — написано в публикации.

Один из эффективных инструментов в арсенале украинской армии – дроны, но ВСУ нужно больше артиллерии, она лучше "давит" на нервы врагам. Об этом сказал NYT руководитель штаба 48-го отдельного стрелкового батальона 72-й механизированной бригады Сергей Бец.

"Беспилотник от первого лица не разберет блиндаж, не скосит лесополосу и он не повлечет за собой такого психологического давления на врага. В то же время у нас не так много экипажей FPV", — уточняет военный.

Относительно боев у Авдеевки, майор сказал следующее: "Если россияне заинтересованы в определенном участке фронта, они сравняют его с землей".

В частности, с середины декабря захватчики уничтожили тамошнюю лесополосу. Они частично преуспевают в боях, говорит майор, но украинские защитники "копают ямы, чтобы как-то жить, держаться", — рассказывает издание.

"Мы боремся против пехоты спокойно и держим свои позиции", – заключил военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в бригаде "Магура" рассказали о боях за Авдеевку