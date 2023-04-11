Охотники на Путина: благодаря им выдали ордер на арест президента России

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина 17 марта по подозрению в депортации украинских детей. Это стало возможным благодаря французским юристам Эммануэлю Дауду, Габриэлю Себбаху и их коллегам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

МУС обвиняет президента России в преступлениях против человечества и выдал ордер на арест Путина. Таким образом, российский диктатор находится в розыске и его могут арестовать в любой момент во время визита в другую страну, где есть полномочия суда. Это стало возможным благодаря двум французским юристам, хотя и они не ожидали такого решения МУС.

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"Для нас было большой неожиданностью, что этот шаг уже закончился ордером на арест Путина", — говорит Дауд и добавляет, что важно, чтобы ордер был издан, пока идет война, именно тогда, когда происходят военные преступления.

Эксперты отмечают, что депортация украинских детей началась после начала полномасштабного вторжения, а общее количество вывезенных детей превышает 16 тыс. Юристы утверждают, что многие из этих детей жили в детских домах, а у части погибли родители на войне. Однако даже если у детей были близкие родственники в Украине, их все равно вывозили в Россию. Кроме того, чтобы скрыть свои действия, службы РФ меняли имена детей на российские.

"Детей потом "русифицируют": пытаются стереть их украинское прошлое. И это не что иное, как геноцид, то есть попытка уничтожить народ. Так делали нацисты во время Второй мировой войны, когда они похищали белокурых детей в Польше или Чехословакии и вывозили их в Германии", — говорит Дауд.





В августе 2022 года юристы начали вести дело, искать все доступные источники, в том числе и российские СМИ, ведь уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, организатор этой процедуры, сама много говорила о депортации детей.

Оба юриста понимают, что Путина и Марию Львова-Белова будет трудно задержать и вероятно это произойдет после смены власти в России, однако Эммануэль Дауд утверждает, что ордер МКС на арест президента России является пожизненным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может изменить ход войны: Путин прятал ценную военную технику.

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