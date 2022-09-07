Американское должностное лицо приравнивает российские военные преступления в Украине к тем, что совершали немецкие нацисты. Об этом рассказал координатор расследований в Министерстве юстиции США Илай Розенбаум в интервью "Голосу Америки".

"Охотник за нацистами" охотится на российских военных преступников. Фото из открытых источников

Из-за сходства военных преступлений русских солдат и нацистов во Второй мировой войне Илай Розенбаум был назначен руководителем группы по расследованию этих преступлений.

По словам Розенбаума, главная проблема и разница между преступлениями нацистов и российских военных состоит в том, что новое немецкое правительство помогало в поиске преступников. Тогда как, со стороны России и ее лидеров такую ситуацию просто невозможно представить в ближайшее время, утверждает американец.

"Охотник за нацистами" рассказал, что его американская команда сотрудничает с украинскими следственными органами от Генеральной прокуратуры до Национальной полиции. Розенбаум считает, что эти преступления неотложны и их нужно ставить в наибольший приоритет, ведь война продолжается и дальше, а количество трагедий увеличиваться с каждным днем.

По словам американского члена правительства, нужно продолжать постоянно искать российских военных преступников, как это было с немецкими нацистами. Чтобы никто, даже в старости не чувствовал себя безопасно и не думал, что ему все сошло с рук.

Две страны, напавшие на Украину – нацистская Германия и Российская Федерация. Итак, кто сейчас поступает в духе Гитлера? – говорит Илай Розенбаум.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация будет терять 400 млрд рублей из-за войны в Украине. Такие данные стали доступны из секретного русского отчета.

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