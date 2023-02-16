logo

BTC/USD

24496.84

ETH/USD

1680.40

LTC/USD

101.04

USD/UAH

39.60

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Огромный взрыв: Россия потеряла чрезвычайно опасное оружие (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Огромный взрыв: Россия потеряла чрезвычайно опасное оружие (ВИДЕО)

ВСУ уничтожили российскую тяжелую систему залпового огня ТОС-1А "Солнепок". С начала войны украинская армия смогла уничтожить девять единиц этой опасной военной техники.

сегодня, 12:05 comments4096
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Вооруженные силы Украины похвастались записью чрезвычайно удачного удара по российским войскам. ВСУ успешно уничтожили установку, стрелявшую термобарическими боеприпасами. Пока Украине удалось ликвидировать лишь несколько таких систем, которые представляют большую угрозу для солдат. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Огромный взрыв: Россия потеряла чрезвычайно опасное оружие (ВИДЕО)

ВСУ уничтожили ТОС-1А "Солнепок". Фото из открытых источников

Украинские военные ежедневно уничтожают российскую военную технику и публикуют материал в сети. На этот раз ВСУ удалось ликвидировать ТОС-1А "Солнепок". Российские тяжелые огнеметные системы залпового огня представляют особую угрозу, ведь используют зажигательные или термобарические боеприпасы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"9 тяжелых огнеметных систем залпового огня, таких как ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнепек", уже потерял враг с начала широкомасштабного вторжения", — сообщает Генштаб ВСУ.

Посмотреть поразительный взрыв российской системы ТОС-1А "Солнепок" можно ниже:

ТОС-1А – это 220-мм реактивная система залпового огня, которую часто называют тяжелым огнеметом из-за принципа работы ее термобарических боеприпасов. Выпускаемые снаряды ТОС-1А создают ударную волну вместе с сильным давлением в зоне попадания. После того как снаряд попал в цель, происходит первый взрыв, который разбрызгивает топливную смесь, а второй взрыв ее зажигает. Это создает эффект большого огненного шара и мощной ударной волны.

От этого оружия практически невозможно укрыться, ударная волна разрушает дома, а действие термобарических боеприпасов легко достигает солдат, которые прячутся в бункерах или подземных пещерах. Именно поэтому Россия использовала это оружие в Афганистане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ нанесли мощный удар и впервые уничтожили российскую систему РЭБ "Палантин".

Также "Комментарии" писал о том, почему союзники не дают Украине истребители.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1354462225336873&t=0
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!