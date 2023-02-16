Огромный взрыв: Россия потеряла чрезвычайно опасное оружие (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины похвастались записью чрезвычайно удачного удара по российским войскам. ВСУ успешно уничтожили установку, стрелявшую термобарическими боеприпасами. Пока Украине удалось ликвидировать лишь несколько таких систем, которые представляют большую угрозу для солдат. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ уничтожили ТОС-1А "Солнепок". Фото из открытых источников

Украинские военные ежедневно уничтожают российскую военную технику и публикуют материал в сети. На этот раз ВСУ удалось ликвидировать ТОС-1А "Солнепок". Российские тяжелые огнеметные системы залпового огня представляют особую угрозу, ведь используют зажигательные или термобарические боеприпасы.

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"9 тяжелых огнеметных систем залпового огня, таких как ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнепек", уже потерял враг с начала широкомасштабного вторжения", — сообщает Генштаб ВСУ.

Посмотреть поразительный взрыв российской системы ТОС-1А "Солнепок" можно ниже:

ТОС-1А – это 220-мм реактивная система залпового огня, которую часто называют тяжелым огнеметом из-за принципа работы ее термобарических боеприпасов. Выпускаемые снаряды ТОС-1А создают ударную волну вместе с сильным давлением в зоне попадания. После того как снаряд попал в цель, происходит первый взрыв, который разбрызгивает топливную смесь, а второй взрыв ее зажигает. Это создает эффект большого огненного шара и мощной ударной волны.

От этого оружия практически невозможно укрыться, ударная волна разрушает дома, а действие термобарических боеприпасов легко достигает солдат, которые прячутся в бункерах или подземных пещерах. Именно поэтому Россия использовала это оружие в Афганистане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ нанесли мощный удар и впервые уничтожили российскую систему РЭБ "Палантин".

Также "Комментарии" писал о том, почему союзники не дают Украине истребители.