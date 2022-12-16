Офис президента отреагировал на утренние обстрелы Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на утренние массовые ракетные обстрелы Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram–канал украинского политического деятеля.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Россия в очередной раз произвела террористический ракетный обстрел территории Украины. По предварительным данным спикера командования Воздушных Сил ВСУ Игната, на этот раз РФ использовала 60 ракет. О количестве пострадавших и погибших нет информации.

Пока известно, что есть попадания по столице Украины. По словам мэра Киева, движение метро остановлено. Также фиксировали взрывы в Днепре, Кривом Роге и других городах Украины.

ПВО Работало в большинстве Украинских областей, в частности, на Харьковщине, Донецкой, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Днепропетровщине.

На такие действия российские военные отреагировали руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

"Как были закомплексованными неудачниками, так и останутся", — написал украинский политик.

Перед этим Ермак сообщал, что "неудачники активизировались", а также во время обстрелов написал, что "ПВО – это сила".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину отправили современные системы ПВО. Ими оказались зенитно-ракетные комплексы Hawk от Испании, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Также "Комментарии" писали о российских обстрелах, производимых ракетами украинского производства. Украина в рамках добровольного договора передала Российской Федерации эти ракеты в обмен на гарантии территориальной защиты собственных территорий.

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